Vecinos de Uncastillo reciben un ES-ALERT para desalojar el municipio por el incendio de Orés

Vista del incendio de las Cinco Villas desde el embalse de San Bartolomé. - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la localidad de Uncastillo han recibido en sus móviles un mensaje ES-ALERT para la evacuación de esta localidad por el incendio forestal en el término municipal de Orés, declarado este miércoles, y que ha afectado ya a 4.500 hectáreas.

Uncastillo se suma así a otras cuatro localidades evacuadas de la Comarca de las Cinco Villas: Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba. Algunos de sus vecinos se encuentran el el Polideportivo de Ejea de los Caballeros

El incendio sigue activo y mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales, PROCINFO. El Gobierno de Aragón mantenía también el seguimiento sobre otras poblaciones próximas, especialmente Uncastillo, que ha tenido que ser desalojada, y Biel, ante la posible evolución del incendio.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, en estos momentos, el incendio se encuentra fuera de capacidad de extinción. El flanco izquierdo continúa su avance en dirección noroeste y hacia la población de Uncastillo. Los medios se concentran en este flanco en los sectores 3 y 5. Se espera que el viento se mantenga de sureste durante toda la tarde.

Sobre el terreno más de 400 efectivos, 19 medios aéreos y más de una treintena de terrestres de diferentes entidades.