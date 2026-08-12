El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) "avanza muy lentamente" y se está frenando en el flanco derecho

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, en el Puesto de Mando Avanzado. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

SANTA MARÍA DE LA PEÑA (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) "avanza muy lentamente", está perimetrado al 50% y se está frenando en en flanco derecho, ha anunciado este miércoles el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, quien ha visitado esta mañana el Puesto de Mando Avanzado.

"El incendio avanza mucho más lentamente que en el primer y el segundo día", ha expuesto Biendicho, indicando que los servicios de extinción siguen trabajando en el flanco derecho "para que el fuego no se propague por la masa forestal" porque, sobre todo con viento Sur, podría subir hacia Ena.

En la zona Norte el operativo está preparando una barrera defensiva "fuerte" y en el flanco izquierdo de la zona de la cabeza del incendio se creará otra barrera defensiva utilizando bulldozers.

Ha comentado que la zona afectada es masa forestal de pinar, con la titularidad del Gobierno de Aragón, y monte de pino de repoblación propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

"De momento no se prevé ninguna evacuación más" de localidades, ha indicado el consejero, realzando que "la prioridad es la seguridad" tanto de los habitantes de las poblaciones afectadas como de los componentes del operativo, y por otra parte ha manifestado que "aún van a quedar días de trabajo". Botaya, Osia y Bernués están pre-avisados, pero no evacuados.

Hay unas 440 personas desplazadas, con 22 realojados en la Escuela Militar de Montaña de Jaca y dos en la residencia de Vitalia, también seis en Ayerbe, dos en una residencia y cuatro en un piso tutelado del Ayuntamiento.

Luis Biendicho ha agradecido el trabajo que están realizando todos los equipos de Infoar, el 112, el IASS, el 061, la UME, el MITECO, las Fuerzas de Seguridad, las Diputaciones de Huesca y Zaragoza, y los Ayuntamientos de ambas capitales, también a los agricultores y el personal de los Gobiernos de Navarra y Cataluña. Hay 22 medios aéreos y 500 componentes.

Por otra parte, el consejero de Medio Ambiente ha expresado que el operativo está tratando de conservar el paisaje protegido de San Juan de la Peña, Botaya y Monte Oroel, y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y prudencia".

CONCIERTOS SUSPENDIDOS

En otro orden de cosas, el Gobierno de Aragón ha informado de que, con carácter preventivo, y en coordinación con las direcciones generales de Cultura y Turismo, ha decidido suspender el concierto previsto para este viernes en el ciclo 'Música en la roca', en el Monasterio de San Juan de la Peña.

Además, el concierto que se celebraba este viernes era el de Biella Nuei, 'Aragón en el corazón. 40 años de Biella Nuei'. Más adelante se valorará celebrar el concierto en otra fecha.