El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue activo y con un perímetro sin consolidar

Vista del incendio de Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca. - Verónica Lacasa - Europa Press

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos continúa activo con perímetro sin consolidar, siendo su evolución desfavorable. Se están cumpliendo las previsiones meteorológicas que apuntaban a un posible avance en la zona norte por lo que se está abriendo tanto el flanco derecho-cabeza (sector 4) como la cabeza del incendio (sector 5).

En estos momentos, se está trabajando para consolidar el flanco derecho cola (sector 2) y el flanco izquierdo (sector 1 y 3) con el objetivo de que no salte la carretera A-132 que sube al puerto de Santa Bárbara.

Los trabajos de extinción se están centrando en acciones defensivas, pero se espera que en las próximas horas el incendio de alguna oportunidad para poder pasar al ataque. El objetivo es tratar de cerrar y consolidar algún sector de cara a la noche y de cara a este miércoles dado que las previsiones para los próximos días no son favorables con vientos de sur y temperaturas altas, muy similares a las del día de hoy.

La previsión es que el incendio continúe en los próximos días. La superficie provisional afectada asciende a 4.200 hectáreas con un perímetro aproximado de 60 kilómetros. En estos momentos trabajan 24 medios aéreos y en torno a 500 efectivos. Este miércoles está previsto que se refuerce el operativo. .