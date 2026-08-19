El incendio de Riglos (Huesca) avanza hacia la estabilización y se irán retirando medios

Trabajos de extinción en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) - INFOAR

LAS PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

El operativo de extinción del incendio forestal en La Peñas de Riglos (Huesca) ha trabajado "adecuadamente" la pasada noche en la estabilización del perímetro, lo que permitirá que, durante este miércoles, se vayan desactivando y ajustando los medios de extinción desplegados, según las necesidades y evolución de los trabajos.

Durante la noche, se han seguido refrescando puntos calientes, a la espera del aumento de temperaturas previsto para este miércoles, han informado desde el dispositivo aragonés de prevención y extinción de incendios (Infoar).

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) ha acordado, en su reunión de este martes, el realojo, este miércoles, 19 de agosto, de los vecinos de las localidades de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo, Arbués, Alastuey y Arrués, evacuados días atrás ante el avance de las llamas.