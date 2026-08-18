Los próximos dos días, "claves" para avanzar en el incendio de Riglos mientras se trabaja en los realojos

Columna de humo de un incendio forestal, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). El operativo desplazado al incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) alcanza este domingo la cifra histórica de un millar de efectivo - Verónica Lacasa - Europa Press

Copernicus rebaja el número de hectáreas calcinadas a 15.000

LAS PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado el pasado 10 de agosto en Las Peñas de Riglos (Huesca) "sigue evolucionando bien", pero los dos próximos días son "claves" para el operativo de extinción dado que la situación meteorológica vuelve a ser "muy mala", con vientos de más de 30 y 40 kilómetros por hora, temperaturas por encima de 35 grados y humedades relativas que llegan a bajar al 15%, mientras se sigue trabajando en la posibilidad de que algunos desalojados puedan volver a sus casas, aunque todavía no hay novedades al respecto. Ha confiado en que "antes del domingo" el fuego pueda estar controlado, pero ha insistido en que no tiene una "bola de cristal".

Así lo ha asegurado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que ha presidido el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en la que ha avanzado que la zona izquierda del incendio está "muy tranquila" y que se sigue trabajando con intensidad en los sectores 2, 4 y 6, desde el Pantano de La Peña hasta el Monte Oroel, aunque el fuego no ha sobrepasado la N-240. El sector 6 sigue siendo una de las áreas que más preocupa, después de que el sábado por la tarde una lengua de fuego corriera 3 kilómetros en media hora.

Otra de las zonas más complejas está en el sector 4, en torno al núcleo de Botaya, con una situación orográfica "muy compleja", pero donde se está trabajando "muy bien", y también es "preocupante" en el sector 5, en torno a Santa Cruz de la Serós, desde donde se ven las llamas.

Los datos del satélite Copérnicus han rebajado las hectáreas quemadas a alrededor de 15.000, al comprobar que en el interior del perímetro hay zonas en las que no han entrado las llamas.

Bermúdez de Castro no ha confirmado si alguno de los vecinos de los núcleos desalojados podrá volver inmediatamente a sus casas ya que es necesario comprobar antes la disponibilidad de agua potable, luz y, en definitiva, que "cumpla las condiciones óptimas para poder vivir". De momento, se ha comprado agua embotellada y se van a hacer bandos en los municipios para darle a cada vecino una cantidad de agua diaria.

En este sentido, ha empatizado con los vecinos desalojados: "Yo lo entiendo perfectamente, que después de estar ocho días evacuado de tu casa el ánimo es volver a tu casa. La verdad es que se está haciendo muy largo y nosotros esperamos que en las próximas horas esto se vaya arreglando".

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, correspondientes a 19 núcleos de población, dos campings y un campamento. De ellas, 73 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones.

"TODOS SOMOS UNO"

Por su parte, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, Virgina Barcones, tras enviar las condolencias a la familia y compañeros del profesional de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que falleció el domingo en el operativo, "sirviendo a su país en este terrible incendio", ha destacado que "todos somos uno" cuando se trata de que las administraciones locales, autonómicas, estatales e internacionales hagan frente a emergencias de este calibre.

"No importa ni el uniforme que se lleve ni la institución a la que se pertenezca. Somos la misma familia de servidores públicos que trabajan para proteger a la ciudadanía de las emergencias", ha recalcado.

Barcones ha apuntado que Aragón lleva "un verano complicadísimo" en la que muchos de sus habitantes han tenido que ver cómo "la crueldad de las llamas arrasaba sus parajes naturales, amenazaba sus poblaciones, han tenido que abandonar sus casos y, en el caso de este incendio, amenazaba el inmenso legado del patrimonio histórico de Aragón", en referencia a los monasterios de San Juan de la Peña, salvados 'in extremis' de las llamas.

Ha destacado la "altísima velocidad de propagación" de este incendio, que ha llegado a consumir casi 2.000 hectáreas en sólo media hora, algo común a todos los grandes fuegos que se han desarrollado a lo largo de este verano, que también coinciden en una elevada tendencia a sufrir reactivaciones. "El cambio climático nos trae estos monstruos en forma de fuego", ha remarcado.

A pesar de que "se ve cada vez más cerca el fin", ha instado a no "bajar la guardia" ya que la meteorología sigue sin jugar a favor y "hay que tener mucho cuidado con esas reactivaciones". En todo, se ha mostrado "segura" de que "la fortaleza, la unión, la coordinación entre todos conseguirá más pronto que tarde acabar con este terrible incendio y, a partir de ahí, emprenderemos la fase de recuperación para que lo antes posible se pueda recuperar la normalidad en todas las zonas afectadas por los incendios".

DISPOSITIVO El operativo Infoar del Gobierno de Aragón mantiene desplegados dos helicópteros ligeros, un helicóptero medio y un helicóptero de coordinación, 11 cuadrillas terrestres, cinco cuadrillas helitransportadas, 12 autobombas, ochi bulldozer, un Vehículo de Puesto de Mando Avanzado y personal técnico. A este contingente se suman los bomberos de los consorcios de Huesca: cuatro bomberos, un Puesto de Mando Avanzado, dos nodrizas y una autobomba.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) mantiene desplegados tres aviones FOCA, tres anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte, helicópteros bombarderos ligeros y dos BRIF con cuatro helicópteros.

Defensa aporta, a través de la Unidad Militar de Emergencias, cuatro secciones con 160 efectivos y dos bulldozer, a los que se suma el Ejército de Tierra con tres bulldozer.

El dispositivo se completa con medios procedentes de otras comunidades autónomas: Cataluña aporta un helicóptero bombardero; Navarra despliega dos autobombas forestales, una nodriza, tres vehículos ligeros, 14 bomberos, un helicóptero y una brigada; La Rioja despliega un técnico, personal del Área de Protección de la Naturaleza, una cuadrilla terrestre y una autobomba; la Comunidad Valenciana suma un avión anfibio y un helicóptero con cuadrilla helitransportada; Castilla y León aporta un helicóptero con cuadrilla helitransportada; Murcia despliega un helicóptero; Castilla-La Mancha aporta dos helicópteros y dos brigadas; Madrid mantiene dos autobombas, una nodriza y dos vehículos todoterreno; y los bomberos de Asturias suman una autobomba, cuatro bomberos forestales, una nodriza y un vehículo ligero. Francia mantiene desplegados un helicóptero Puma, 61 bomberos y 22 vehículos y a ellos se suman los tractoristas y voluntarios facilitados por las comarcas y ayuntamientos de la zona.

El grupo de seguridad cuenta con una patrulla de la UPA y siete patrullas de la Guardia Civil. El grupo sanitario y social se apoya en una unidad de soporte vital avanzado del 061 y en un equipo de apoyo de Cruz Roja distribuido entre los pabellones de Ayerbe y Jaca, además de los trabajadores sociales de las comarcas de la Hoya de Huesca y La Jacetania.

El bloque de Protección Civil y logística se completa con un Vehículo de Puesto de Mando Avanzado, dos técnicos y una unidad logística de Protección Civil, los voluntarios de las Agrupaciones de Protección Civil de la Hoya de Huesca y de La Jacetania, y una unidad logística de SARGA.

El incendio mantiene restringida la circulación en la A-1205 entre los puntos kilométricos 0 y 41; la A-132 entre los kilómetros 38,8 y 70,8; la N-240 entre los puntos kilométricos 287,9 y 303; la A-1603 entre los kilómetros 0 y 10, en los accesos al Monasterio de San Juan de la Peña; la A-2602, en el acceso a Bailo; la HU-V-3001, de acceso a Rasal; la HU-V-3003, de acceso a Javierrelatre; y la carretera local HF-0262-BA, de acceso a Atarés.