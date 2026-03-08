Los incendios registrados siguen descendiendo por tercer año, gracias a la labor de prevención de los Bomberos

Los bomberos se han reunido para celebrar el día de su patrón, San Juan de Dios. - RAMÓN COMET

Por tercer año consecutivo, el número de incendios en Zaragoza ciudad ha descendido al registrarse 1.376 fuegos en 2025, una cifra que supone un 10 % menos que el año anterior (1.536) y que se sitúa también por debajo del 2023 (1.603). Este periodo de tiempo coincide con la gran labor de formación que lleva a cabo la Escuela Ciudadana de Prevención de Incendios desde que abrió sus puertas como un espacio pionero en España.

Este año, además, se ha ampliado para continuar con esa función de concienciación que tan buenos resultados está dando. Los Bomberos de Zaragoza realizan esa función de formación enseñando a la ciudadanía cómo utilizar un extintor o cómo comportarse ante un incendio en el hogar mientras llega la ayuda, ya que estas nociones y saber cómo actuar ante estas emergencias pueden hacer que una catástrofe se quede tan sólo en un susto. Y está dando resultado, ya que descienden en torno a cien al año.

En total, los Bomberos de Zaragoza atendieron en 2025 8.646 intervenciones, como figura en la Memoria de Bomberos de 2025 que se ha dado a conocer hoy con motivo de la celebración del patrón San Juan de Dios, y que arroja un balance similar al año anterior, cuando se registraron en total 8.607 salidas. Al igual que ocurrió el año pasado, la memoria confirma una notable tendencia a la baja en el número de incendios, con un descenso del 10 %, al pasar de 1.536 en 2024 a 1.376 en 2025.

Los fuegos suponen casi el 16% de los servicios realizados por los bomberos en 2025, el mismo porcentaje de asistencias técnicas (16 %) que suman 1.403 servicios, un 5% menos que el año anterior.

A estas salidas se suman los 5.867 salvamentos realizados, que suponen un 65% del total. Estos son accidentes de tráfico, rescates de animales, salidas por viento, tormentas o achiques de agua, entre otros, un tipo de servicio que aumenta un 4,9 % respecto al año anterior. Al mismo tiempo también se ha registrado un aumento de los servicio de la UVI móvil, al pasar de 3.084 salidas en 2024 a 3.202 en 2025.

En total, se ha atendido en la ambulancia a 2.570 personas durante el pasado año frente a las 2.489. Las atenciones más comunes, dice, son por infartos, ictus, paros cardíacos, accidentes traumatológicos o caídas de ancianos que viven solos.

Los Bomberos de Zaragoza, que una vez más han sido valorados por los ciudadanos como el mejor servicio en el último barómetro municipal, se han reunido en el parque 1 para celebrar su patrón, San Juan de Dios, en un acto presidido por la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, y que ha estado amenizado por la Colla de Gaitas del Cuerpo municipal.

La festividad de San Juan de Dios ha comenzado a las 12.00 horas en el parque 1 de Bomberos, cuando la concejal Ruth Bravo ha pasado revista al cuerpo municipal, formado con su estandarte. A continuación, han realizado una ofrenda de Corona de Laurel ante la lápida que recuerda a los bomberos fallecidos en acto de servicio.

Además, se han entregado dos Cascos de Honor 2026, la máxima distinción de Bomberos, que este año han recaído, por un lado, en el Hospital General de la Defensa, centro que atiende a los buceadores del Servicio en el caso de que tengan un accidente, y, por otro, en Evelio Gracia Yus, quien colabora con el Museo del Fuego y los Bomberos de 2022, donando seis maquetas y realizando las visitas guiadas.

La concejal Ruth Bravo ha querido compartir esta celebración tan entrañable, y el "orgullo y la alegría" de pertenecer a un servicio que vela sin descanso por las seguridad de los vecinos.

"Desde la concejalía de Bomberos y Protección Civil tengo el privilegio de acompañaros en una tarea que va más allá de la intervención en emergencias. Vuestro trabajo forma parte del día a día de la ciudad, garantizando que Zaragoza sea un lugar más seguro, más preparado y más consciente de los riesgos que pueden surgir en cada momento".

En esta línea de refuerzo y mejora continúa del servicio, Bravo ha destacado la incorporación de 71 nuevos efectivos. "Cubrir estas plazas ha sido una prioridad para este Gobierno municipal con el objetivo de consolidar un servicio que cuenta con la máxima confianza y valoración de los vecinos".