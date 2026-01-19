La incidencia de la gripe sigue descendiendo en Aragón y se sitúa en 69,5 casos por 100.000 habitantes

Archivo - La incidencia continúa por encima del umbral epidémico establecido para Aragón, fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe en Aragón mantiene su tendencia descendente en la última semana analizada. En concreto, en la semana epidemiológica 3, comprendida entre el 12 y el 18 de enero de 2026, la incidencia se sitúa en 69,5 casos por 100.000 habitantes en el conjunto de la comunidad autónoma.Este dato supone un nuevo descenso respecto a la semana anterior, en la que la incidencia era de 91,7 casos por 100.000 habitantes.

Pese a esta evolución favorable, la incidencia continúa por encima del umbral epidémico establecido para Aragón, fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes, lo que determina el mantenimiento del nivel 2 de riesgo.Por provincias, los datos correspondientes a la semana analizada muestran también un descenso generalizado. En Zaragoza, la incidencia se sitúa en 73,89 casos por 100.000 habitantes; en Teruel, en 59,02 casos; y en Huesca, en 54,1 casos por 100.000 habitantes.

En estos momentos, el conjunto de la comunidad autónoma se mantiene en nivel 2 de riesgo, de acuerdo con el protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón. Este escenario implica el mantenimiento de las medidas de prevención, con especial atención a la vacunación como principal herramienta de protección frente a la enfermedad.

Asimismo, sigue en vigor la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, publicada el 26 de noviembre de 2025 en el Boletín Oficial de Aragón, relativa al uso de mascarillas. En este contexto, la mascarilla es obligatoria para los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios y altamente recomendable para las personas usuarias. Para la población general, se aconseja su utilización en espacios cerrados con presencia de aglomeraciones.

La vacunación continúa siendo una medida fundamental para prevenir complicaciones y reducir los ingresos hospitalarios asociados a la gripe, especialmente en los grupos de mayor riesgo. Junto a ello, se recomienda mantener hábitos básicos de prevención, como la higiene frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios, la ventilación adecuada de los espacios cerrados y la reducción de contactos sociales cuando sea posible, con el objetivo de proteger a las personas más vulnerables.