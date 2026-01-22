Una incidencia en la red eléctrica obliga a cancelar el concierto de María Pelaé en el Teatro Principal de Zaragoza

Archivo - Teatro Principal de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una "seria" incidencia sobrevenida de la red eléctrica que da servicio al Teatro Principal de Zaragoza, desde primera hora de la tarde, impedirá celebrar el concierto programado esta noche de la cantaora María Pelaé.

Desde el Teatro Principal han lamentado estas circunstancias sobrevenidas a causa de esta avería ajena a la responsabilidad de este equipamiento municipal, al tiempo que han trasladado sus disculpas por las molestias que se hayan podido causar.

Esta actuación se reprogramará en un futuro inmediato en este mismo espacio escénico, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza. En todos los casos se pone a disposición del público la devolución de las localidades, en tanto se anuncie la nueva fecha de la cita.