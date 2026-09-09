Inés Bergua traslada su "alegría, felicidad y honor" por recibir la Medalla de Oro de la ciudad de Huesca

Archivo - La deportista Inés Bergua durante la presentación de la equipación oficial de España para los Juegos Olímpicos de París 2024 - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

HUESCA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La deportista oscense, formada en el Club 90 Huesca, que suma 20 medallas entre Mundiales y Europeos y ha proclamado a España campeona del mundo en 2026, Inés Bergua, ha trasladado su "alegría, felicidad y honor" por recibir la Medalla de Oro de la ciudad de Huesca, que es la máxima distinción honorífica que concede el Ayuntamiento oscense.

"Siento mucha alegría, felicidad y honor, porque siempre dejo claro lo orgullosa que estoy de ser oscense" y "agradezco que mi ciudad me lo devuelva de esta manera". Así se ha expresado la deportista oscense, toda vez que el Ayuntamiento de Huesca ha comunicado oficialmente que concederá la Medalla de Oro de la ciudad a Inés Bergua Navales, gimnasta oscense y capitana del conjunto español de gimnasia rítmica.

La propuesta, impulsada por la Alcaldía y que está ya en trámite administrativo, "reconoce una trayectoria deportiva de excepción que ha llevado el nombre de Huesca a las máximas citas continentales y mundiales de su disciplina", según se apunta desde el Consistorio oscense, que ha informado de que la medalla se entregará en un acto que tendrá lugar durante la próxima Navidad, en fecha aún por determinar.

Bergua compagina su carrera deportiva de máximo nivel con estudios de Grado en Derecho en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), una trayectoria que le ha valido también el Premio Carrera Dual 2022 y una Mención Honorífica en 2023, ambos del Consejo Superior de Deportes, y el reconocimiento como Mejor Deportista Aragonesa 2022 por parte del Gobierno de Aragón.

Ha recibido otros galardones como el Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2025, de la Fundación Princesa de Girona, y se ha anunciado la concesión de la Medalla al Mérito Deportivo de Aragón 2026, del Gobierno de Aragón.

Bergua se ha referido a las dos medallas de oro que le conceden, respectivamente, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, y ha indicado que doy las gracias tanto al Gobierno de Aragón como a mi ayuntamiento por poner en valor mi trabajo y poner en valor el esfuerzo que hay detrás de cada resultado". Ha añadido que "estoy muy agradecida por ello y de llevar el nombre de Huesca, Aragón y España a lo más alto".

Por otra parte, el Ayuntamiento estudiará la solicitud de la Federación Aragonesa de Gimnasia de dar el nombre de Inés Bergua al Palacio Municipal de los Deportes. En este punto, Bergua ha expresado su deseo de que así sea, ya que le haría "muy feliz", el que "el lugar en el que he pasado tantas horas de entrenamiento llevara el nombre de Inés Bergua Navales".

"DE LAS MEJORES"

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha manifestado que "Inés Bergua es hoy una de las mejores gimnastas del mundo y lleva el nombre de Huesca a los escenarios más importantes de su deporte". Ha añadido que "esta Medalla de Oro es el reconocimiento de toda la ciudad a su esfuerzo, su disciplina y el orgullo que sentimos por tenerla como referente".

Orduna ha dicho que "merece" un reconocimiento especial de toda la ciudad" y ha trasladado su satisfacción por tener a una persona que "trabaja en la élite deportiva de la gimnasia rítmica y merece el mayor reconocimiento de la ciudad, que es la Medalla de Oro".

"Le damos la enhorabuena por todos los éxitos, por su trabajo, por el tesón, por llevar la gimnasia rítmica española por todo el mundo y, sobre todo, por llevar el nombre de Huesca", ha abundado.

PALMARÉS

Nacida en Huesca el 29 de mayo de 2004, Bergua se forma en el Club 90 Huesca, donde con trece años ya despunta como campeona de España infantil de pelota, antes de incorporarse a la Selección Española de Gimnasia Rítmica. Desde su debut en la categoría absoluta en 2021, ha competido de forma ininterrumpida en el circuito internacional, primero como integrante y hoy como capitana del conjunto nacional.

Su palmarés acumula 9 medallas en Campeonatos del Mundo (1 oro, 2 platas y 6 bronces) y 11 en Campeonatos de Europa (7 oros, 2 platas y 2 bronces).

Entre los hitos más recientes destaca el histórico triplete de oro logrado por el conjunto español en el Europeo de Tallin 2025, revalidado en Varna 2026, así como el título mundial en el Concurso General conquistado en Frankfurt 2026, que certificó además la clasificación de España para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En 2024 fue además capitana del equipo español en los Juegos Olímpicos de París.