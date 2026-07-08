La Infanta Sofía reconoce la profesión docente: "Es de un valor que va más allá de lo estratégico, entra en lo esencial"

La Infanta Sofía interviene durante la entrega de las ayudas 'Docentes Referentes' de la Fundación Ibercaja, en el Monasterio de Cogullada. Ha sido su primer discurso oficial. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Sofía ha protagonizado su primer discurso en solitario este miércoles en el Monasterio de Cogullada de Zaragoza, en el que ha clausurado el acto de entrega de las ayudas 'Docentes Referentes', y ha aprovechado su intervención para reconocer la profesión del docente: "Me parece que es de un valor y una relevancia que van más allá de lo estratégico y que entra en lo esencial".

Su Alteza Real la Infanta Doña Sofía ha iniciado su disertación recordando "esas tardes de domingo y de peli en casa" y ha aludido a la protagonista de 'Buda explotó por vergüenza', Baktay, una niña afgana que "se enfrentaba a todo un universo que le negaba el derecho a aprender, al conocimiento" y "se peleaba contra todo y todos por querer que le enseñaran".

Así, la Infanta Sofía ha destacado la importancia de la educación y cómo Fundación Ibercaja "lleva mucho tiempo dando importancia al trabajo de los docentes y poniendo a su disposición herramientas e idea, creando redes y comunidad, para que los dicentes españoles sigan contribuyendo de manera decisiva al desarrollo y al progreso de nuestra sociedad a través de la educación".

"Nadie elige enseñar por dinero o por reconocimiento", ha expresado Doña Sofía, que no ha pasado por alto los "problemas" del día a día en las aulas: "acoso escolar, pérdida de autoridad, retribuciones cuestionadas, abandono escolar, ratios en las aulas, alumnado con necesidades especiales, burocracia excesiva, financiación o inclusión educativa".

Asimismo, se ha fijado en "tres palabras" que el profesor aragonés Carlos López Otín atribuye al "arte de educar", que va "más allá de la tarea de enseñar: respeto, curiosidad y compromiso". En este punto, ha calificado de "demasiado amplio" hablar del sistema educativo, subrayando que "en cada centro, en cada escuela, hay un docente, a menudo agotado que, pese a las dificultades, sigue tratando de llegar a nuestro corazón y a nuestra cabeza, uno a uno, alumno a alumno".

En cada clase, ha continuado Doña Sofía en un guiño al valor de la labor del profesorado, "hay un docente que defiende ese tiempo sagrado del aprendizaje donde, con clama si puede ser, nos ayuda a comprender el mundo y a desarrollar un criterio propio sobre la realidad, a crear nuestra propia mirada esperanzada y entusiasmada".

'DOCENTES REFERENTES'

Ha felicitado a los premiados en este acto por su contribución a la mejora de la educación en España: Cristian Ruiz, de Zaragoza; Belén María Mesas, de Baza (Granada); Clement Córdoba, de Cullera (Valencia); Mercedes Carpintero, de Laguna de Duero (Valladolid); y Diego Olivar, de Valladolid.

"No solo son transmisores de conocimientos: son maestros que acompañan a sus alumnos", ha dicho la Infanta Sofía acerca de los docentes, para trasladar que su trabajo "va más allá de modas pedagógicas o de coyunturas o necesidades del mercado", porque "hay un día, en nuestra clase, en nuestra infancia, que nunca se olvida", cuando "una profesora o un profesor nos dice algo que se queda aquí dentro, enganchado para siempre".

"Muchos pensamos que la vuestra es una de las mejores profesiones del mundo, que debería valorarse mucho más, que comporta una gran responsabilidad, que siembra hoy con esperanza. Y por eso merece respeto, recursos y todo el reconocimiento. Estas ayudas, esta comunidad docente que hoy inicia un camino, son muestra de ello. Y por eso agradezco que me hayáis acogido para que mi primera intervención en público forme parte de ese recorrido", ha concluido la Infanta Sofía.

Las ayudas 'Docentes Referentes' están dotadas con 12.000 euros por categoría, una cuantía que sitúa a esta iniciativa de Fundación Ibercaja entre los mayores reconocimientos económicos al profesorado en España.

LOS REYES ASISTEN AL ACTO

Los Reyes Felipe VI y Letizia se han desplazado hasta el Monasterio de Cogullada, en Zaragoza, por sorpresa, para acompañar a la Infanta Sofía en el que ha sido su tercer acto en solitario y su primer discurso oficial. También se ha sumado, esta mañana, su hermana, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz.

La Infanta Sofía ha tomado la palabra para clausurar el acto de entrega de las ayudas 'Docentes Referentes', la iniciativa de Fundación Ibercaja que reconoce e impulsa proyectos educativos innovadores, que ha tenido lugar en el Monasterio de Cogullada. La apertura ha corrido a cargo del presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco.

Además de Sus Majestades los Reyes, Felipe VI y Letizia, y la Princesa Leonor, han asistido al acto entrega de las ayudas 'Docentes Referentes' la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Milagros Tolón, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno.

También el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan José Carbonero, el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, el presidente de Honor de Ibercaja Banco, José Luis Aguirre, el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente.

Ha estado presente el general jefe de la Zona de la Guardia Civil en Aragón, Antonio Jesús Orantos, el comisario Jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón, Felix Jodrá, y el jefe superior de Policía Nacional de Aragón, José Ángel Sanz.