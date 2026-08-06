Infoar da por controlado el incendio forestal de Loporzano (Huesca)

HUESCA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio Infoar del Gobierno de Aragón ha dado por controlado, este jueves, el incendio forestal que afecta a la Sierra de Valles, en el término municipal de Loporzano (Huesca).

El fuego ha arrasado más de 20 hectáreas desde su inicio, el pasado 3 de agosto, y la Administración autonómica ha destinado seis helicópteros, uno de coordinación, dos brigadas helitransportadas, tres brigadas terrestres, dos autobombas, un bulldozer, dos técnicos GADEX y un puesto de mando avanzado.

El MITECO ha enviado a la BRIF de Daroca (Zaragoza), tres helicópteros bombarderos y un avión anfibio FOCA. También han participado los bomberos del Ayuntamiento de Huesca.