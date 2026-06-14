INFOAR trabaja en la extinción de un incendio en una zona agrícola y forestal de Hoz y Costean (Huesca)

Incendio en Hoz y Costean que se ha declarado a las 13.18 horas de este domingo. La imagen aérea de INFOAR es de las 16.15 horas. - INFOAR

HUESCA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón INFOAR trabajan desde las 13.18 horas de este domingo en la extinción de un incendio que se ha iniciado en una superficie forestal y agrícola del municipio de Hoz y Costean, en la comarca oscense del Somontano de Barbastro.

El fuego, cuya causa desencadenante está por aclarar, se extiende por una superficie todavía no estimada sobre la que trabajan tres brigadas helitransportadas y tres helicópteros con base en Ejea, Bailo y Peñalba, así como tres cuadrillas terrestres y dos autobombas.