Ingresa en prisión el conductor investigado por el accidente con dos fallecidas ocurrido en Villel

La Guardia Civil ha detenido al presunto responsable del accidente de Villel, ahora en prisión. - GUARDIA CIVIL.

TERUEL 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado-juez titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, Jerónimo Cano, ha decretado este martes, 6 de octubre, el ingreso en prisión provisional de B.P.B., investigado como presunto responsable del accidente ocurrido el pasado domingo, 4 de octubre, en el término municipal de Villel (Teruel), en el que fallecieron dos mujeres de 40 y 42 años y vecinas de Teruel y Villel.

El detenido ha ingresado en la prisión de Teruel este martes como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y cocaína, dos delitos de homicidio por imprudencia grave, y un delito de omisión del deber de socorro.

El magistrado-juez señala en el auto que "existe un manifiesto riesgo de fuga" y que el investigado puede destruir material probatorio, como el análisis de su teléfono móvil "o manipular algún tipo de prueba que pudiera interesarse por los agentes investigadores durante el curso de la instrucción de la presente causa".

En el auto, fechado este martes, el juez señala que "existen indicios razonables bastantes" para sostener que en torno a las 24.00 horas del 4 de octubre, en el punto kilométrico 281,76 de la carretera A-330, en el término municipal de Villel, B.P.B. conducía su vehículo "con las facultades psicofísicas alteradas por la previa ingestión de bebidas alcohólicas, lo que motivó que presentara mermadas su aptitudes y facultades psicofísicas para la conducción", lo que "hizo que perdiera el control de su vehículo" y tras salirse de la vía "ocasionara la muerte de las dos acompañantes".

La dueña y el camarero del bar 'El cazador', de Villel, manifestaron en sede judicial que B.P.B. había ingerido --entre las 19.00 y las 23.40 horas-- dos cañas, dos copas de whisky, un tercio y ocho chupitos de whisky. Además, en el análisis realizado por la Guardia Civil dio positivo en cocaína.

A LA FUGA

El juez también señala que tras la colisión "negó a las personas que fueron a auxiliarle --G.V. y M.E.-- que hubiere más personas atrapadas en el vehículo accidentado" y "aprovechando un descuido de estos últimos" se dio a la fuga "sin prestar un ápice de auxilio a las mujeres accidentadas, que finalmente resultaron fallecidas".

G.V. y M.E. afirmaron en el juzgado que al ver el vehículo accidentado acudieron en su auxilio y el investigado les manifestó en dos ocasiones que "se le había ido el coche", añadiendo que presentaba una halitosis alcohólica fuerte de cerca y notoria a distancia, recalcando que en el momento en que fueron a colocar la baliza, el investigado desapareció del lugar del accidente.

El ahora encarcelado se entregó el mismo domingo por la tarde tras llamar al 112 informando de su ubicación a 20 kilómetros del siniestro. El hombre fue trasladado al Hospital 'Obispo Polanco' de la ciudad de Teruel al presentar dolor en el costado derecho y clavícula.

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) tuvieron que intervenir en este accidente realizando labores de excarcelación de las dos fallecidas y prevención de riesgos.

En esta intervención participaron un oficial y tres bomberos de la DPT; además colaboraron efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNI) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil se encargan de la investigación.