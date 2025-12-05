Inhabilitado un oncólogo del San Jorge de Huesca por 3 presuntos homicidios imprudentes y 25 posibles casos de lesiones

La gerente del SALUD, Ana Castillo, y la directora de Atención Hospitalaria, Sara Guillen, en la rueda de prensa - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo, ha dado a conocer este viernes la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca de inhabilitar de forma cautelar a un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge de Huesca por tres presuntos delitos de homicidio imprudente y otros 25 posibles casos de lesiones imprudentes.

La medida judicial viene motivada por una denuncia presentada por el Servicio Aragonés de Salud a partir de una comunicación del propio Hospital San Jorge y de un primer informe remitido por la Gerencia de Huesca el pasado 12 de marzo en el que se advertían sobre la posible mala praxis reciente de un médico oncólogo del centro hospitalario de la capital oscense, que fue apartado de sus funciones de manera provisional el pasado 7 de julio "y ya no trabaja en ese hospital ni en ningún centro sanitario público", ha remarcado Castillo.

Desde el Salud han aclarado que durante el periodo que ha durado la investigación interna hasta la suspensión de funciones, las actuaciones de este facultativo fueron supervisadas.

El oncólogo ha sido inhabilitado provisionalmente por orden judicial para el ejercicio de su profesión en la rama sanitaria desde el pasado 20 de noviembre mientras dure la presente causa y hasta que recaiga sentencia firme en la misma o varíen las circunstancias que han motivado su adopción.

INVESTIGACIÓN "CASO POR CASO"

El juez de instrucción considera, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, que la medida cautelar de inhabilitación para el ejercicio de su profesión sanitaria es necesaria y proporcionada en este caso ante la denuncia presentada por el Salud.

Ana Castillo ha asegurado que "al día siguiente" de recibir ese primer informe, los servicios centrales del Salud abrieron una investigación interna exhaustiva en la que, "con asesoramiento científico, se miró caso por caso, historia por historia" para determinar la posible existencia de indicios de delito. Ello dio lugar a un segundo informe de fecha 21 de mayo y un tercero de 4 de julio en los que se aportaron más casos sospechosos.

Esas informaciones llevaron al Salud el 7 de julio a incoar un expediente disciplinario y a remitir toda la documentación a la Fiscalía al entender que había indicios de posibles delitos. Posteriormente, ha completado el relato Castillo, la Fiscalía dio traslado al Juzgado de Instrucción de Huesca, que impulsó una investigación a cargo de la Policía Judicial.

Aun se aportó un cuanto informe del que ya se dio traslado directamente desde la gerencia del sector de Huesca al juzgado, dado que la causa ya estaba bajo secreto de sumario. Un estado que se ha prolongado hasta el pasado 12 de noviembre, cuando el juzgado acordó su levantamiento, lo que fue notificado en días posteriores.

Castillo ha aducido razones de confidencialidad y que la causa judicial permanece abierta para no aportar más datos sobre el tipo de praxis, el alcance de las lesiones causadas y el tiempo que llevaba trabajando esta persona en el San Jorge.

La gerente del Servicio Aragonés del Salud ha lamentado este hecho, ha manifestado su apoyo a los afectados, así como la colaboración y disposición mostradas a todas las solicitudes por parte de la investigación judicial. "ES un caso lamentable y excepcional y los servicios de oncología de nuestra Comunidad autónoma desarrollan su trabajo con alta cualificación, profesionalidad y humanidad", ha subrayado, además de remarcar que la denuncia partió del propio Salud y en ningún caso de un paciente.

El Salud ha creado un equipo de atención a los afectados y familias para atender a aquellas personas a quienes notifique el juez como posibles perjudicados. Para ello ha facilitado un teléfono de contacto de este equipo al juzgado para que desde allí lo proporcionen a estas personas.