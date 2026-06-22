La Inmortal consolida la capital aragonesa como punto de encuentro del audiovisual con record en participación

La sexta edición de los Encuentros de Cine y Series se celebra hasta el 28 de junio en la Filmoteca, con charlas, coloquios, preestrenos y proyecciones abiertas al público hasta completar aforo - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Zaragoza volverá a convertirse durante toda esta semana en el epicentro del cine, las series y la comunicación audiovisual con la celebración de la sexta edición de La Inmortal, los Encuentros de Cine y Series organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). La cita, que se desarrollará hasta el próximo 28 de junio, reunirá a profesionales del sector, periodistas, estudiantes y espectadores en torno a una programación que combina formación, análisis, proyecciones, coloquios y preestrenos, con récord de participación.

La presentación oficial ha tenido lugar este lunes en la Casa de los Morlanes con la participación de la consejera muncipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; la presidenta de la AICE, Alicia García de Francisco; y la actriz Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026.

Durante su intervención, Sara Fernández ha destacado la consolidación de unos encuentros que nacieron de forma modesta y que se han convertido en una referencia para los profeisonales del audiovisual y la comunicación.

La consejera ha subrayado que La Inmortal constituye una oportunidad para favorecer el contacto entre estudiantes y profesionales de la industria, una de las prioridades que mantiene el Ayuntamiento de Zaragoza dentro de su apuesta por el sector audiovisual.

Fernández ha recordado además la evolución que han experimentado las jornadas desde sus primeras ediciones, marcadas por los formatos híbridos, hasta convertirse en un espacio de encuentro presencial donde se generan relaciones profesionales y proyectos comunes. "La comunidad de La Inmortal sigue creciendo edición tras edición", ha señalado.

La responsable municipal también ha remarcado la capacidad de Zaragoza para acoger iniciativas de estas características y ha resaltado que la ciudad vuelve a ofrecer un espacio privilegiado para debatir sobre cine, series y nuevas tendencias narrativas en un momento de profunda transformación de la industria audiovisual.

MÁS DE 700 PARTICIPANTES ENTRE ASISTENTES PRESENCIALES Y ONLINE

Uno de los principales datos de esta edición lo ha aportado la presidenta de la AICE, Alicia García de Francisco, quien ha anunciado unas cifras de participación récord. Según ha explicado, 534 personas se han inscrito para asistir de forma presencial a los encuentros, mientras que otras 180 seguirán las actividades en formato online desde diez comunidades autónomas.

La presidenta ha detallado además el perfil de los asistentes. El 41,1% corresponde a estudiantes, el 15,8% a profesionales de la información y el 43% restante a profesionales vinculados al sector audiovisual. Asimismo, los participantes presenciales proceden de cinco comunidades autónomas diferentes.

García de Francisco ha mostrado su satisfacción por unos datos que, a su juicio, evidencian la consolidación del evento y el creciente interés que despierta tanto entre los profesionales como entre el público general. A estas cifras se suman además los asistentes a las proyecciones y actividades abiertas al público, que el año pasado alcanzaron una ocupación media cercana al 70%.

La presidenta de la asociación ha incidido en que esta edición vuelve a apostar por una combinación de actividades profesionales y propuestas dirigidas a los espectadores, con el objetivo de acercar el audiovisual a toda la ciudadanía y generar espacios de diálogo entre creadores, periodistas y público.

En este sentido, ha subrayado que la programación aborda cuestiones fundamentales para el presente y el futuro del sector, desde la información cinematográfica y los procesos creativos hasta la representación de la diversidad en pantalla o los nuevos modelos de producción audiovisual.

PREMIOS, CINE INDEPENDIENTE Y GRANDES NOMBRES DEL SECTOR

La sesión inaugural estará protagonizada por Marta Fernández-Muro y la proyección de 'Arrebato', la obra de culto dirigida por Iván Zulueta que se ha convertido en uno de los títulos imprescindibles de la historia reciente del cine español.

La actriz, distinguida este año con el Premio Feroz de Honor, ha agradecido el reconocimiento recibido y ha reivindicado el papel de los intérpretes secundarios dentro de la industria audiovisual. Fernández-Muro ha asegurado sentirse especialmente orgullosa de una trayectoria construida desde la constancia y el trabajo diario, una labor que ha comparado con la de una "corredora de fondo" que nunca ha abandonado la profesión.

Además, ha recordado la importancia histórica de 'Arrebato' y destacó la emoción que supone seguir presentando una película que continúa sorprendiendo por su modernidad décadas después de su estreno. La actriz ha explicado que buena parte de los protagonistas de aquella obra ya han desaparecido, por lo que considera especialmente valioso poder mantener viva la memoria de aquel proyecto a través de encuentros como este.

La programación cinematográfica incluirá algunas de las producciones más reconocidas del circuito independiente reciente. Entre ellas figura 'Yo no moriré de amor', gran triunfadora del Festival de Málaga tras obtener la Biznaga de Oro y el Premio Feroz Puerta Oscura. La proyección contará con la presencia de su directora, Marta Matute, y de la actriz Sonia Almarcha.

También se exhibirá 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín, premiada en el Festival de Venecia con dos Bisato d'Oro otorgados por la crítica independiente, además de 'Apuntes para una ficción consentida' y el largometraje aragonés 'Ancestral', dirigido por Marta Cabrera y Pablo Aragüés y distinguido con el Premio Latido Fantástico en el Festival de Cannes.

DIVERSIDAD, PERIODISMO Y NUEVAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES

Más allá de las proyecciones, La Inmortal volverá a convertir la Filmoteca en un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales del audiovisual.

Entre los invitados destacados figuran el actor Secun de la Rosa, ganador del Premio Feroz al mejor actor de reparto por 'Superestar'; la periodista Olga Viza; la figurinista Cristina Rodríguez; así como cineastas, guionistas, directores de arte, fotógrafos y responsables de distintos proyectos audiovisuales.

Uno de los ejes temáticos más relevantes de esta edición será el análisis de la representación de la diversidad en los medios audiovisuales. La última jornada incluirá una charla-taller organizada por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales de España (ODA), que abordará la presencia de personajes LGTBIQ+, la perspectiva queer en el cine de género y las barreras que todavía encuentran estas narrativas dentro de la industria.

También tendrán un peso importante las conversaciones sobre periodismo cultural y crítica cinematográfica. Diversos profesionales analizarán los retos actuales de la información audiovisual, la evolución de los medios especializados y el papel que desempeñan las agencias de noticias en la difusión de la cultura.

Junto a ello, los encuentros acogerán la segunda fase del Laboratorio de Series Lo Que Viene-Feroz, una iniciativa destinada a impulsar nuevos proyectos de ficción española y fomentar el desarrollo de futuras producciones audiovisuales.

Con esta sexta edición, La Inmortal reafirma su papel como uno de los principales foros de encuentro del sector audiovisual español. Durante una semana, Zaragoza volverá a reunir a creadores, periodistas, estudiantes y espectadores en torno a una programación que combina formación, pensamiento crítico y pasión por el cine, consolidando a la capital aragonesa como una referencia dentro del panorama audiovisual nacional.