Los inscritos en la ofrenda de frutos suben un 30% sobre 2025, hasta los 934 vecinos que representan los barrios

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, en el hall del Ayuntamiento donde se han instalado las mesas informativas para que los inscritosen laofrenda de frutos puedan recoger sus credenciales. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de inscritos en la ofrenda de frutos en las fiestas del Pilar de Zaragoza, del 13 de octubre, ha aumentado un 30 por ciento respecto a 2025 hasta alcanzar los 934 vecinos en representación de sus distritos y barrios rurales.

Los distritos con más participación son Arrabal (118), Actur (79) y Distrito Sur, Delicias y Casco Histórico (los tres con 75 participantes).

Esta medida, implantada desde hace tres años, por la Federación de las Casas Regionales, organizadores de la Ofrenda, y el Ayuntamiento, ha tenido muy buena acogida entre los vecinos de la ciudad.

Tanto es así que este año participarán 934 ciudadanos, en representación de los distritos y barrios de la ciudad, frente a los 724 del año pasado o los 240 del primer año. Concretamente, 854 vecinos lo harán en representación de los distritos, mientras que 80 llevarán el nombre de los barrios rurales.

LOS VOLUNTARIOS DE ZARAGOZA

Este tradicional acto, que por tercer año consecutivo se abre a la participación de la ciudad, supondrá que estos inscritos se unirán al resto de oferentes de las Casas Regionales, por lo que en total participarán más de 3.500 personas.

Estos datos auguran a que el martes 13 de octubre se vivirá la ofrenda de frutos más numerosa celebrada hasta el momento, ha aventurado el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, desde el hall del Ayuntamiento donde se han instalado las mesas informativas para que los inscritos previamente puedan recoger sus credenciales.

Se ha establecido un horario de lunes a miércoles en horario de mañana, entre las 11.00 y las 13.00 horas, y entre las 16.00 y las 18.00 horas, para lo que será necesario mostrar el DNI.

Con esta alta participación, también aumentarán las donaciones y las reservas de productos alimenticios de las entidades sociales que colaboran en este acto que desde sus inicios, hace ya medio siglo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mendoza ha aludido a este aspecto solidario de la ofrenda de frutos que permite recibir donaciones de los vecinos de Zaragoza para las personas más necesitadas de la ciudad.

HASTA EL PILAR

Mendoza ha recordado que los primeros 400 inscritos, que desfilarán agrupados y con los carteles de los barrios y distritos, entrarán en la basílica del Pilar y depositarán los alimentos en el camarín de la Virgen, mientras que el resto de participantes, hasta 534 vecinos, dejarán sus donaciones y frutos a los pies del retablo de la Virgen de Pablo Serrano, en la plaza del Pilar.

La ofrenda de frutos debe acotarse, ha comentado Mendoza, ya que se adapta al horario de los actos religiosos dentro de la basílica y a los preparativos del Rosario de Cristal esa misma tarde.

Para gestionar correctamente esta gran afluencia, el Área de Participación Ciudadana ha instalado informativas en el hall del Ayuntamiento, en la plaza del Pilar, que están atendidas por los voluntarios municipales. Allí se entregan a las personas inscritas la acreditación para participar en la Ofrenda y se les dan todas las indicaciones, así como las normas elaboradas por las Casas Regionales.

Mendoza ha recordado que este año se ha simplificado el proceso de inscripción frente a los dos primeros años, cuando se hacía mediante correo electrónico, de tal forma que se ha podido presentar a través de la web municipal 'www.zaragoza.es'.

Una medida obligatoria para todos los oferentes es vestir con traje regional y portar alimentos, para mantener la identidad de la tradición.

FOLCLORE

Todas estas normas están recogidas en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de las Casas Regionales de Aragón, que suma 60.000 euros de financiación e incluye, además, una Muestra de Folclore Regional el 12 de octubre, día grande de las fiestas del Pilar, en el escenario de la fuente de Goya y una actuación el 14 de octubre en la fuente de la Hispanidad.

La tradicional Ofrenda de Frutos despierta gran interés en la ciudad por su folclore y diversidad y tiene una finalidad solidaria, de ahí que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "quisiera ampliarla y hacerla universal", ha indicado Mendoza, quien ha señalado que esta ampliación contribuirá a incrementar las reservas de las entidades a las que tradicionalmente van dirigidas.

Históricamente, durante las fiestas del Pilar, se ha celebrado la ofrenda de frutos el día 13 de octubre organizada por la Federación de Casas Regionales, en la que los participantes, ataviados con la indumentaria tradicional correspondiente a sus lugares de origen, ofrecen a la Virgen del Pilar los frutos relacionados con la comunidad que representan.

Esta actividad se ha convertido en un acto destacado durante las fiestas gracias, en parte, a su dimensión social y solidaria. Desde las Casas Regionales se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante la necesidad de alimentos.

Por ello, además de la Ofrenda de Frutos, se ha habilitado una recogida de alimentos en la Hermandad del Santo Refugio los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre, en horario de 09.30 a 13.30 horas.