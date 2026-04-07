Intervenidos 25 billetes falsos de 50 euros a un detenido en Huesca por atentado a agente de la autoridad

Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

HUESCA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un agente de Policía Nacional, franco de servicio, ha detenido infraganti en Huesca a un hombre de 38 años por el robo en el interior de dos vehículos en un garaje comunitario de la ciudad. Ademas se le han intervenido 25 billetes falsos.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del día 5 de abril, en la zona de ocio del Tubo de Huesca, cuando una patrulla que se encontraba en el lugar observó a un varón, en estado ebrio, que iniciaba un enfrentamiento con un ciudadano, siendo alertados por otros usuarios de la zona de que creían que portaba un arma blanca, por lo que se acercaron para evitarlo. Al intervenir los agentes, este hombre actuó con agresividad, amenazando y tratando de agredir a los agentes, por lo que procedieron a su detención por un delito de atentado a agente de la autoridad.

Los agentes realizaron un registro de sus pertenencias, localizando en la cartera, mezclados con billetes de curso legal, 25 billetes falsos de 50 euros. Por tal motivo, desde Comisaría de Policía Nacional se pusieron en contacto con los responsables de establecimientos de dicha zona de ocio, para averiguar si el detenido había llegado a introducir algún billete falso en circulación, no habiendo llegado a pagar en ningún establecimiento con ellos.