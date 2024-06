Una investigación de fósiles en Teruel esclarece la clasificación de los dinosaurios estegosaurios

TERUEL, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han realizado una investigación publicada en la revista científica 'Zoological Journal of the Linnean Society' y que contribuye a la clasificación de los dinosaurios estegosaurios.

En el artículo se describe un "excepcional" ejemplar de un dinosaurio estegosaurio hallado en el municipio de El Castellar. Este espécimen es uno de los más completos de Europa y su estudio arroja luz sobre la clasificación y la diversidad de los estegosaurios europeos durante el Jurásico Superior --hace aproximadamente 155-145 millones de años--, ha informado el Gobierno de Aragón.

Los estegosaurios son dinosaurios que se caracterizaban principalmente por alimentarse de plantas, desplazarse de forma cuadrúpeda y exhibir dos hileras de placas y/o púas desde el inicio del cuello hasta el final de la cola.

Los fósiles del ejemplar estudiado proceden de las excavaciones paleontológicas llevadas a cabo por la Fundación Dinópolis en el yacimiento San Cristóbal, ubicado en sedimentos de la Formación Villar del Arzobispo. Parte de los fósiles estudiados --algunas vértebras dorsales y caudales, elementos de la cintura pélvica y sacro-- están en el Museo Aragonés de Paleontología en Teruel. El resto del material, como vértebras dorsales, costillas, fémur y tibia, se encuentra expuesto en el propio yacimiento de procedencia.

El investigador predoctoral de la Fundación Dinópolis y primer autor del estudio, Sergio Sánchez Fenollosa, ha señalado que "tras una detallada investigación de este ejemplar y una revisión exhaustiva del registro fósil de los estegosaurios europeos, hemos clasificado este espécimen y otros diez procedentes de otras comunidades autónomas de España, Francia y Portugal, como Dacentrurus armatus".

"El estudio conjunto de estos individuos aporta información clave sobre la anatomía, la apariencia y la paleobiología del que es el primer estegosaurio descrito para la ciencia (en 1875). Asimismo, nuestra investigación demuestra la ausencia de evidencias anatómicas para considerar a 'Miragaia longicollum' --un estegosaurio definido en Portugal en el año 2009-- como un género y una especie válidos y que en esta investigación asignamos a Dacentrurus armatus", ha anotado Sánchez.

REPERCUSIÓN SIGNIFICATIVA

Por otro lado, el profesor titular de la UNED y coautor de la investigación, Fernando Escaso, ha destacado que "los resultados del estudio tienen repercusiones significativas en la diversidad de este grupo de dinosaurios". Así, 'Dacentrurus armatus' y 'Stegosaurus stenops' son los únicos estegosaurios reconocidos en el Jurásico Superior europeo.

"Del mismo modo, el material de estegosaurio del Jurásico Superior de América del Norte atribuido a la especie 'Miragaia longispinus' ha sido reasignado al género 'Alcovasaurus'", ha comentado Escaso.

El director-gerente de la Fundación Dinópolis y coautor de la publicación, Alberto Cobos, se ha congratulado de que, tras años de investigación con este grupo de dinosaurios, se reafirma que la provincia de Teruel "es una ventana única para el estudio de los estegosaurios, tanto con sus huellas como con sus huesos, como es el caso del espécimen de esta publicación y de otros que están siendo investigados actualmente".

"La presencia de numerosos ejemplares clasificados como 'Dacentrurus armatus' hace que este dinosaurio sea considerado el estegosaurio más abundante en los ecosistemas costeros del Jurásico Superior europeo y esclarece el debate respecto a la clasificación sistemática de estos dinosaurios icónicos en la paleontología mundial", ha observado Cobos.

PUBLICACIÓN

El artículo científico se ha publicado en la revista internacional británica 'Zoological Journal of the Linnean Society' y se titula 'A new specimen of Dacentrurus armatus Owen, 1875 (Ornithischia: Thyreophora) from the Upper Jurassic of Spain and its taxonomic relevance in the European stegosaurian diversity'.

Los autores son los paleontólogos de la Fundación Dinópolis, Sergio Sánchez Fenollosa y Alberto Cobos, y el paleontólogo de la UNED, Fernando Escaso.

El artículo está disponible online en: 'https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlae074'. Esta publicación forma parte de las investigaciones del Grupo de Investigación E04-23R FOCONTUR, financiado por el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades.

Además, está incluida dentro de las investigaciones de la Unidad de Paleontología de Teruel, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.