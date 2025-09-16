Una investigación revela nuevos grupos de dinosaurios herbívoros en el Jurásico a través de fósiles de Teruel y Valencia

Hallazgo en Riodeva (Teruel, España) durante el año 2024 de una de las vértebras estudiadas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y del Museo Paleontológico de Alpuente han realizado una investigación publicada en la prestigiosa revista científica 'Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia' que revela nuevos grupos de dinosaurios herbívoros en el Jurásico, a través de fósiles de Teruel y Valencia.

En el artículo, se describen nuevos fósiles de dinosaurios ornitópodos procedentes de varios yacimientos ubicados en los municipios de Riodeva y Veguillas de la Sierra (Teruel, España) y Alpuente (Valencia, España), y se analiza la diversidad de este grupo de dinosaurios durante el Jurásico Superior (hace unos 150 millones de años) en el área de estudio.

Los ornitópodos son dinosaurios que se caracterizaban principalmente por alimentarse de plantas, caminar de forma bípeda y/o cuadrúpeda, tener un pico córneo, un cuello corto y carecer de "armadura", han indicado desde el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El investigador de la Fundación Dinópolis y primer autor del estudio, Sergio Sánchez Fenollosa, ha señalado que "la identificación de dos nuevos tipos de ornitópodos, driosáuridos y anquilopolexios de pequeño tamaño, hasta ahora desconocidos en esta región, incrementa notablemente la diversidad de este grupo de dinosaurios herbívoros".

Asimismo, ha añadido que "la coexistencia de estos junto con los grandes anquilopolexios, como Oblitosaurus bunnueli, en los ecosistemas costeros jurásicos del este de Iberia, sugiere una partición de nichos y un nivel de complejidad ecológica mucho mayor del que imaginábamos. Esta complejidad ecológica, además, parece haberse extendido por gran parte de Iberia durante esta época, favorecida por la existencia de condiciones climáticas y paleoambientes similares".

Por su parte, la directora del Museo Paleontológico de Alpuente y coautora de la publicación, Maite Suñer, ha subrayado que "los restos directos (huesos y dientes) de ornitópodos del Jurásico Superior en Europa son muy escasos, por lo que cada nuevo hallazgo, como los de Teruel y Valencia, son de gran relevancia. De hecho, en esta investigación describimos casi la mitad de todos los hallazgos conocidos en esta área".

"El hallazgo en Veguillas de la Sierra de una de las vértebras de ornitópodo más grandes conocidas del Jurásico en todo el mundo, refuerza la presencia de especies como Oblitosaurus bunnueli, el ornitópodo de mayor tamaño conocido en el Jurásico europeo, con seis a siete metros de longitud, y descrito por nosotros en 2023 a partir de fósiles hallados en Riodeva", ha destacado el director-gerente de la Fundación Dinópolis y coautor también de este artículo, Alberto Cobos.

"Ahora, se suman otros tipos de ornitópodos, que se convierten en candidatos como productores de las huellas que hay en diversos yacimientos del Jurásico Superior. La correlación de huesos y huellas se antoja un reto para futuras investigaciones", ha apuntado Cobos.

Esta contribución de la Fundación Dinópolis, adscrita al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, forma parte de las acciones del Grupo de Investigación E04-23R FOCONTUR, financiado por el Gobierno de Aragón (a través del Dpto. de Empleo, Ciencia y Universidades). Además, está incluida dentro de las investigaciones de la Unidad de Paleontología de Teruel financiado por el Gobierno de España.

Los trabajos de excavación y laboratorio de los fósiles de la provincia de Valencia han sido financiados por el Ayuntamiento de Alpuente y la Diputación de Valencia.

El artículo científico se ha publicado en la prestigiosa revista internacional Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia y se titula "Unravelling ornithopod diversity in the Late Jurassic coastal ecosystems of eastern Iberia (Spain)".