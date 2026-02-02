Las investigaciones sobre el Mausoleo de Vicenta Estrada de Alcañiz se presentan en dos exposiciones en febrero y marzo

TERUEL 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las investigaciones sobre el Mausoleo de Vicenta Estrada, ubicado en el cementerio de Alcañiz, se darán a conocer en dos exposiciones en la capital del Bajo Aragón y en Teruel. Desde el 5 hasta el 28 de febrero, podrá visitarse en la Casa Maynar y en el Palacio Ardid de Alcañiz de manera simultánea, y en Teruel del 2 al 13 de marzo en la Escuela de Arte.

La investigación fue uno de los proyectos de I+D+i seleccionados en la convocatoria que el Instituto de Estudios Turolenses (IET) lanzó en 2025. El escultor e investigador Jorge Egea desveló los resultados de sus averiguaciones sobre el sepulcro de Vicenta Estrada en una conferencia el pasado mes de diciembre, que ahora se completa con estas exposiciones.

Con respecto a los horarios, las puertas de la Casa Maynar estarán abiertas de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas. Al Palacio Ardid, se podrá acceder de lunes a viernes, de 09.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 09.00 a 14.00 horas.

Desde el 2 hasta el 13 de marzo, la exposición llegará a la Escuela de Arte de Teruel, donde podrá visitarse de lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. El motivo del desdoble en la exposición de Alcañiz se debe a que la casa solariega situada en la calle Mayor, sede de la Comarca del Bajo Aragón actualmente, perteneció a Vicenta Estrada.

Tanto en un lugar como en el otro, Egea iniciará el acto inaugural hablando sobre 'La intrahistoria de la Alegoría de la Fe, de Faustino Nicoli'. En Alcañiz, será el jueves 5 de febrero, a las 20.00 horas, en la Casa Maynar como punto de inicio, y en Teruel, será el lunes 2 de marzo, a las 19.30 horas, en la Escuela de Arte.

Egea estará acompañado, además, por representantes del Ayuntamiento de Alcañiz y Santiago Martínez, vicedirector del IET, en la primera inauguración, y por Beatriz Martín, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel y diputada delegada del IET; Inmaculada Plaza, directora del IET; y Ernesto Utrillas, director de la Escuela de Arte de Teruel, en el segundo estreno.

La visita guiada en Alcañiz tendrá lugar el día de la clausura, el sábado 28 de febrero, a las 12.00 horas, y comenzará en la Casa Maynar. En el caso de Teruel, la visita guiada por el espacio expositivo, de la mano del propio investigador, será el mismo día de la apertura, a continuación de la charla y de la proyección de un vídeo que resume el estudio.

Las personas que se acerquen a visitar la muestra, encontrarán: un roll up con la síntesis del proyecto; nueve paneles protagonizados por Vicenta Estrada, Pilar Foz, José Barnolas, José Cabañero, Faustino Nicoli y la restauración digital del monumento; dos maquetas a escala, una del conjunto y otra de la escultura; y dos vitrinas que contienen varios documentos del Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz y algunos facsímiles del Archivo de la Parroquia de Santa María la Mayor de Alcañiz. La Casa Maynar alberga una de las maquetas y una televisión en la que se proyectará el vídeo que resume el proyecto.

OBRA SINGULAR

Vicenta Estrada y José Barnolas y Pilar Foz y José Cabañero fueron dos matrimonios muy amigos. Cuando Vicenta Estrada murió, las dos mujeres eran ya viudas y Pilar Foz encargó un mausoleo al marmolista Nicoli para preservar los restos de su amiga.

La lápida en mármol blanco, sobre la que se apoya una columna que sostiene una alegoría femenina fúnebre, resultó ser una obra singular dentro de la trayectoria del escultor italiano afincado en Madrid, además del único ejemplar neoclásico tardío o ecléctico que alberga el cementerio alcañizano.

Por añadidura, el sepulcro es una manifestación de la iconografía, el estilo y el gusto estético de la clase dirigente turolense de finales del siglo XIX, así como del poder de algunas mujeres alcañizanas.