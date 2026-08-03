Investigadas dos personas por delitos de falsedad documental en la obtención del carnet de conducir

El aspirante que conocía la normativa y se examinaba en nombre de otro, acumulaba en su expediente de la Dirección General de Tráfico varias convocatorias fallidas. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos varones de 43 y 41 años, ambos vecinos de la Comarca del Bajo Aragón, como presuntos autores de dos delitos de falsedad documental. La actuación ha tenido su origen en la intervención realizada por especialistas del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT), del Sector de Tráfico de Aragón, que se encontraban en la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, durante una de las sesiones para la obtención del permiso de conducción en modalidad de libre.

Los agentes observaron cómo los investigados accedían a la sala de exámenes identificándose ante los funcionarios y el personal de seguridad con sus respectivos documentos de identidad, totalmente legales. Una vez se les asignaron sus terminales informáticos y se inició la prueba contrastaron que cada uno de ellos inició la sesión de examen a través de los terminales informáticos con la identidad del otro. La explicación de este modus operandi es que uno de ellos conoce la legislación y tiene los conocimientos suficientes para superar el examen teórico y el otro no.

Con esta manera de proceder el aspirante que tiene los conocimientos suspende con su verdadera identidad, pero consigue que la otra persona supere la prueba. Se ha verificado que el aspirante que conocía la normativa y se examinaba en nombre de otro, acumulaba en su expediente de la Dirección General de Tráfico varias convocatorias fallidas.

Por los hechos expuestos los dos implicados fueron investigados por un supuesto delito de falsedad documental. Dichos hechos pueden conllevar importantes consecuencias penales conforme al ordenamiento jurídico, el Código Penal, que tiene prevista una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión y conllevan una multa de 6 a 12 meses.

Las diligencias instruidas por el GIAT del Sector de Tráfico de Aragón han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de instancia plaza número 4 de Zaragoza.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

La Guardia Civil recuerda la importancia de cumplir estrictamente la normativa en materia de tráfico y seguridad vial. Cuando se obtiene el permiso de conducir, la sociedad tiene la garantía que, el nuevo conductor tiene los conocimientos sobre las normas que regulan su comportamiento dentro de la circulación, que conoce cómo desplazarse de forma segura y sostenible, además de que reúne las aptitudes psicofísicas necesarias.

La reiteración de estas conductas puede llevar a la imposición de sucesivas penas y conllevar con ello la aplicación de la figura penal de la multirreincidencia.