Investigado un hombre que quiso llevarse a una niña mediante el engaño de darle golosinas

La niña hizo bocetos del presunto autor. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre, de 48 años de edad, por un supuesto delito de detención ilegal tras intentar llevarse a una menor a una vivienda con la excusa de que allí le daría golosinas.

A mediados de octubre se recibió una denuncia en Guardia Civil por parte del padre de una menor, de 8 años, comunicando que un hombre había tratado de llevarse a su hija a una vivienda, ubicada en el mismo portal donde residen en Borja, con la excusa de darle golosinas. Para ello, la habría agarrado del brazo y tirado de ella para conseguir su objetivo, pero la menor logró zafarse y llegar a su domicilio.

Tras las gestiones realizadas por las unidades de investigación de la Guardia Civil de Tarazona se pudo determinar que la menor, al llegar al portal de su casa coincidió con un hombre que, tras saludarla al entrar, trató de llevarse a la niña con él con el pretexto de darle golosinas, pero la menor consiguió huir de esta persona. En ese momento, además, el hombre amedrentó a la menor diciéndole que si contaba algo a sus padres volvería a por ella.

La niña hizo un dibujo en el que plasmó los rasgos y características que recordaba de esta persona, y en el que reprodujo el diseño de unos tatuajes que llevaría en los brazos, así como una cicatriz que presentaba en su rostro. Además, la menor habría visto a esta persona en otras ocasiones por un parque cercano al domicilio.

Con estos datos y tras las numerosas gestiones realizadas por los agentes y operativos por la localidad para la localización de esta persona, se logró obtener la identidad del presunto autor de los hechos, cuya descripción física se correspondía con la información aportada por la menor, destacando los tatuajes que la niña plasmó en su boceto, así como las prendas de vestir que llevaba en el momento de producirse estos hechos.

Por todo ello, la Guardia Civil localizó al sospechoso, el día 30 de octubre, tratándose de un hombre de 48 años, español y vecino de una localidad próxima a Borja, que fue investigado por un supuesto delito de detención ilegal.