El investigador aragonés Carlos Anerillas lidera el mapa más ambicioso hasta la fecha del envejecimiento celular humano

El investigador oscense Carlos Anerillas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El oscense Carlos Anerillas, investigador ARAID en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), ha liderado un estudio internacional en colaboración con el National Institute on Aging (NIA) de los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, en el que que se presenta SenCat, el mapa más ambicioso hasta la fecha del envejecimiento celular humano.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Molecular Cell, aborda una de las grandes preguntas de la biomedicina del envejecimiento: cómo reconocer de forma fiable las células envejecidas, también conocidas como células senescentes. Estas células aparecen cuando una célula está dañada, deja de realizar su función habitual y alerta al sistema inmune de su situación.

En algunos contextos, pueden ayudar a reparar tejidos, pero cuando se acumulan, con la edad, pueden contribuir a la inflamación crónica, la pérdida de función de los órganos, así como a potenciar la aparición de muchas de las enfermedades asociadas al envejecimiento.

Hasta ahora, detectar estas células en tejidos humanos y animales ha resultado tremendamente difícil y poco fiable, puesto que no existe un único marcador que permita reconocerlas en todos los órganos o situaciones. Por eso, el equipo liderado por Anerillas ha creado SenCat (Senescence Catalog), un extenso mapa en el que se ha cartografiado la diversidad de marcadores de la senescencia celular humana.

Para construir este atlas, los investigadores han generado y caracterizado más de 30 modelos de senescencia en gran parte de los tipos celulares que componen los diversos tejidos y órganos del cuerpo humano. El resultado es un recurso que permite entender mejor cómo envejecen las células y cómo se comportan en distintos tejidos.

Además, los investigadores han aplicado procesos de machine learning para identificar patrones comunes en las células senescentes. En lugar de depender de un único marcador, el equipo liderado por Anerillas ha desarrollado modelos computacionales capaces de reconocer combinaciones de señales que permiten detectar y medir la senescencia de forma más precisa y fiable.

Estas herramientas derivadas de SenCat han permitido identificar células senescentes en múltiples tejidos durante el envejecimiento. Esto convierte a SenCat en una herramienta con gran potencial para estudiar enfermedades asociadas a la edad y para desarrollar futuros biomarcadores o estrategias terapéuticas.

MÁS PRECISIÓN

"Uno de los grandes problemas del campo era que no sabíamos reconocer con suficiente precisión las células senescentes en tejidos complejos", señala Anerillas.

"Con SenCat hemos generado un mapa que permite mirar el envejecimiento celular con mucha más resolución y aplicar herramientas de machine learning para identificar estas células en distintos contextos", añade.

El trabajo refuerza además el papel de Aragón en la investigación internacional sobre envejecimiento. Tras su etapa en el National Institute on Aging del NIH, Anerillas continúa impulsando desde Aragón una línea de investigación centrada en comprender cómo las células envejecidas contribuyen al deterioro de los tejidos y a las enfermedades asociadas a la edad.

SenCat podrá ser utilizado por la comunidad científica para estudiar el envejecimiento celular en múltiples órganos, interpretar datos de pacientes y modelos animales, identificar nuevas señales de senescencia y avanzar hacia estrategias que permitan detectar, modular o eliminar estas células en enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

El artículo, titulado 'SenCat: Cataloging human cell senescence through multi-omic profiling of multiple senescent primary cell types', ha sido publicado en Molecular Cell y nace de la colaboración entre instituciones como el National Institute on Aging, los National Institutes of Health, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y ARAID.