Investigadores del CITA participan en el XXVIII Congreso Internacional ANEMBE

Terneros del proyecto FETALNUT al inicio de la fase de cebo. - CITA

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) estará representado en el XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Nacional de Medicina Bovina de España (ANEMBE), un encuentro de referencia en el ámbito de la sanidad y producción bovina que reunirá en Valladolid del 20 al 22 de mayo a científicos y profesionales de todo el mundo, bajo el lema de este año 'La sostenibilidad de la profesión veterinaria'.

El órgano público aragonés dedicado a la investigación estará representado por el departamento de Ciencia Animal, cuyos investigadores presentarán un total de cinco comunicaciones científicas. Cuatro de ellas corresponden al proyecto FETALNUT --tres en formato póster y una comunicación oral--, coordinado desde el CITA de Aragón, y una al proyecto CAROBTEC --formato póster--, coordinado desde la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

La investigadora del CITA Albina Sanz actúa como presidenta del Comité Científico del congreso. "El congreso ANEMBE es un punto de encuentro clave para compartir avances científicos y fortalecer la colaboración internacional en un sector estratégico como el de la producción bovina. Este año el congreso contará con más de 800 participantes especialistas en el sector bobino y más de 30 ponentes de prestigiosos centros de investigación nacionales e internacionales", subraya Sanz.

PROYECTO FETALNUT

El proyecto FETALNUT ha estudiado si la inclusión de hidroxitirosol, un antioxidante procedente de las hojas del olivo, en la dieta de vacas gestantes puede mitigar los efectos negativos de la subnutrición fetal sobre la descendencia.

Según explica Albina Sanz, "nuestro objetivo ha sido entender cómo la nutrición durante la gestación influye en el desarrollo prenatal y postnatal de los animales y si podemos mejorar su salud y productividad desde etapas tan tempranas". En este sentido, añade que "el uso del hidroxitirosol puede ser una estrategia interesante de manejo nutricional para mejorar la salud metabólica y la eficiencia productiva en sistemas de vacuno de carne sometida a recursos limitados".

En el marco de este proyecto se presentarán diferentes trabajos. Uno es el dedicado a los 'Efectos de la subnutrición materna y la suplementación con hidroxitirosol durante el último tercio de gestación sobre crecimiento y perfiles fisiológicos de novillas de carne', cuyos autores son López de Armentia L., Noya A., Akesolo-Atutxa O., Serrano-Pérez B., Álvarez-Rodríguez J., Ferrer J., Sanz A.

Otro aborda la cuestión '¿Afecta la subnutrición materna y el hidroxitirosol a fin de gestación al espesor de grasa subcutánea y al diámetro de adipocitos en terneros de cebo?', de los autores Akesolo-Atutxa O., Monleón E., Mendizabal J.A., Ripoll G., Soret B., Fernández-Durá I., Garza C., López de Armentia L., Noya A., Sanz A..

Además, el 'Efecto de la subnutrición y del hidroxitirosol durante el último tercio de gestación de vacas nodrizas sobre la metilación del ADN de la descendencia', de los autores Carvajal-Serna M, Sanz A, , Akesolo-Atutxa O., Löpez de Armentia L., Noya A., Calvo J.H. Y 'La subnutrición y la suplementación con hidroxitirosol al final de la gestación de vacas de carne afecta el perfil de ácidos grasos de la descendencia', de los autores Escalera-Moreno N., Álvarez-Rodríguez J., Villalba-Blanch B., Villalba D., Martín-Alonso M.J., Molina E., Akesolo-Atutxa O., Sanz A., Serrano-Pérez B.

Sanz destaca, además, que "los resultados de estos trabajos pueden tener implicaciones directas en la mejora del bienestar animal y en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas".

Proyecto CAROBTEC

Asimismo, se presentará una comunicación vinculada al proyecto CAROBTEC: '¿Puede la pulpa de algarrobo facilitar el destete de los terneros pasteros?', de los autores Álvarez-Rodríguez J., Sanz A., Miana F.J., Gamarra T., Torres C., Casado P., Latorre M.A.

En relación con esta línea de investigación, Albina Sanz señala que "estamos explorando ingredientes alternativos, como la pulpa de algarrobo, que puedan facilitar el cambio en el destete, una fase crítica en la que el apetito y el rendimiento suelen verse comprometidos".