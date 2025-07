Investigadores diseñan nanopartículas que evolucionan en el entorno tumoral, generando dos terapias diferentes

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores aragoneses acaba de publicar un importante avance conceptual en la lucha contra el cáncer al diseñar nanopartículas que evolucionan en el entorno tumoral, generando dos terapias diferentes de manera sucesiva. Aunque estos resultados se encuentran en fase de prueba de concepto, los experimentos realizados con modelos celulares y animales han corroborado la eficacia de esta terapia combinada.

La revista Advanced Functional Materials acaba de publicar el trabajo 'Evolving Platinum-Copper Nanostructures for Enhanced Photothermal Therapy and Controlled Copper Release in Cancer Therap, en el que han participado José Ignacio García-Peiró, María Sancho Albero, Andrea Mosseri, José Luis Hueso y Jesús Santamaría, investigadores de la Universidad de Zaragoza en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA); el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN).

En el trabajo han colaborado además los investigadores Rafael Contreras, de la Universidad de Granada, y Felipe Hornos, del Instituto de Investigación Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche.

En concreto, la nanoestructura desarrollada es capaz de evolucionar en el microentorno tumoral para desarrollar dos terapias que cooperan en la muerte de las células cancerosas. Inicialmente la nanopartícula libera cobre, un metal que, como han demostrado trabajos previos del mismo grupo, es capaz de activar rutas quimioterapéuticas en el propio tumor, desencadenando reacciones que generan especies reactivas de oxígeno de alta toxicidad.

La liberación de cobre tiene un carácter selectivo porque se acelera en condiciones típicas del microentorno tumoral: pH moderadamente ácido o concentraciones relativamente altas de glutatión.

El aspecto más diferenciador de este trabajo radica en la evolución de la nanopartícula bimetálica: la liberación de cobre transforma su textura, convirtiéndola en una estructura rica en platino y parcialmente hueca, que responde con alta eficacia a la irradiación con luz infrarroja. Esto permite aplicar una segunda etapa de terapia fototérmica generando un aumento de temperatura local que multiplica la muerte de las células tumorales.

"Esta transformación in situ de las nanopartículas permite atacar las células tumorales de manera sinérgica, aplicando dos terapias diferentes de manera sucesiva", han destacado los autores.

El trabajo se enmarca dentro del recientemente finalizado proyecto CADENCE del European Research Council, y ha contado también con una financiación de la Asociación Española contra el Cáncer para uno de los investigadores.