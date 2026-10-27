Investigan a un conductor de un camión por un adelantamiento ilegal y peligroso en Montanuy (Huesca)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUESCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca ha investigado a una persona por un delito contra la seguridad vial al conducir un camión y poner en grave peligro la vida o integridad de otras personas, al realizar un adelantamiento peligroso y antirreglamentario en la carretera N-230 en Huesca.

El GIAT de la Guardia Civil en Huesca ha podido investigar los hechos gracias a una denuncia formulada por un conductor que aportó una grabación de vídeo, en la que se apreciaba esta posible conducción temeraria ocurrida en la carretera N-230, en el término municipal de Montanuy.

En las imágenes se observa cómo un camión inicia un adelantamiento por su carril izquierdo a otro, invadiendo el carril contrario, siendo un tramo en curva sin visibilidad, con línea continua y previo a la entrada de un túnel. Mientras realizaba dicho adelantamiento y coincidiendo con la circulación del turismo que hace la grabación en sentido opuesto, obligó a éste a efectuar una maniobra evasiva hacia su lado derecho.

El conductor del camión adelantado tuvo que frenar y ceñirse todo lo posible hacia su margen derecho, facilitando el espacio necesario para evitar la colisión. En el interior del coche denunciante viajaban dos menores de 5 y 9 años.

Tras las investigaciones realizadas por los agentes para la localización del autor de los hechos, ha sido identificado e investigado por un delito contra la seguridad vial, un hombre de 51 años vecino de Lleida. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Tribunal de Instancia Plaza de Guardia en Barbastro.

CONSECUENCIAS LEGALES

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad vial. Las penas en este tipo de conductas varían en cuanto a la acreditación de la existencia de un manifiesto desprecio para la vida de los demás o en el caso de un concreto peligro para la vida o integridad de las personas, tal y como recogen los artículos 381.1 o 380.1 del Código Penal, que establece penas de prisión desde los seis meses a los cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del permiso de conducción, de uno e incluso diez años, en el caso más gravemente penado.

La aplicación de uno u otro precepto dependerá de las circunstancias acreditadas y de la valoración judicial.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar las normas de circulación y adoptar una conducción preventiva para evitar accidentes de consecuencias potencialmente graves.

En los adelantamientos, las señales verticales y las marcas viales deben respetarse en todo momento, especialmente en túneles, sus proximidades, cambios de rasante y tramos con visibilidad reducida. ? Comprobar que el adelantamiento es seguro. Antes de iniciar la maniobra, es imprescindible disponer de visibilidad suficiente, distancia adecuada y espacio para completarla sin poner en peligro a otros usuarios.

Asimismo, no hay que iniciar un adelantamiento ante la proximidad de otro vehículo. Si existe cualquier duda sobre la seguridad de la maniobra, debe desistirse de ella; también hay que extremar la precaución ante vehículos pesados porque los camiones y vehículos articulados tienen mayores dimensiones, masas y distancias de frenado, por lo que es fundamental mantener una distancia de seguridad suficiente y evitar permanecer en sus ángulos muertos.

Ante una situación de peligro hay que evitar maniobras bruscas innecesarias. Siempre que sea posible, se debe reducir la velocidad de forma controlada y buscar una trayectoria que permita evitar la colisión sin generar nuevos riesgos.

Mantener la atención permanente en la conducción es fundamental y la velocidad debe adecuarse a las características de la vía, la visibilidad, la densidad del tráfico y las condiciones meteorológicas.

También hay que comunicar conductas de riesgo a las autoridades y en caso de presenciar una maniobra que compromete gravemente la seguridad vial se puede comunicar a la Guardia Civil o a los servicios de emergencia, aportando la información disponible. Las grabaciones deben conservarse sin manipular y facilitarse por los cauces adecuados, evitando poner en peligro la propia seguridad para obtenerlas.

La Guardia Civil insiste en que una maniobra de adelantamiento realizada sin las debidas garantías puede poner en peligro no solo al conductor que la ejecuta, sino también a los ocupantes de otros vehículos y al resto de usuarios de la vía. La prudencia, el respeto a la señalización y la conducción responsable son esenciales para prevenir siniestros viales.