Investigan a un conductor en Tamarite (Huesca) por circular a 184 km/hora en la A-1241, limitada a 90 km/hora

Además, la Guardia Civil detuvo a dos jóvenes brasileños en la AP2, uno por conducir sin carné y el otro como cooperador necesario

TAMARITE DE LITERA (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS), con base en Fraga, perteneciente a la Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, investiga a un conductor como posible autor de un supuesto delito contra la seguridad vial al conducir a una velocidad de 184 kilómetros por hora en un tramo en el que el límite máximo de velocidad es de 90 kilómetros por hora.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de febrero, cuando una patrulla perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca estableció un dispositivo de velocidad en la carretera A-1241, dentro del término municipal de Tamarite de Litera (Huesca).

En el transcurso del control, los agentes detectaron a un turismo que circulaba a una velocidad de 184 km/h, en un tramo de vía limitada su velocidad máxima genérica de 90 km/h.

Los agentes, tras dar el alto a dicho vehículo e identificar a su conductor, procedieron a la investigación de dicha persona como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, siendo un varón de 47 años y vecino de la comarca de La Litera.

El EIS dela Guardia Civil de Fraga, instruyó las diligencias que fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Monzón, debiendo el conductor investigado personarse ante la Autoridad Judicial cuando ésta lo estime oportuno.

DETENIDOS DOS BRASILEÑOS EN LA AP-2

Ese mismo 3 de febrero otra patrulla en servicio perteneciente al Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga, con motivo de la comisión de una infracción al Reglamento de Circulación, procedió a dar el alto a un turismo a la altura del kilómetro 84,000 de la autopista AP-2.

Tras identificar al conductor, los agentes comprobaron que éste carecía de permiso de conducción, no habiéndolo obtenido nunca. Tras examinar la documentación del vehículo, de alquiler sin conductor, los agentes se percataron que el acompañante del conductor era el arrendatario, conocedor de que el conductor carecía de la autorización que habilitaba a conducción del turismo.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención de estas dos personas como presuntas autoras de un delito contra la seguridad, una de ellas por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca autorización administrativa que lo habilite y el otro como cooperador necesario.

Los arrestados son dos varones de 27 y 23 años y nacionalidad brasileña. El EIS de la Guardia Civil de Fraga instruyó las diligencias que junto con los detenidos fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga, quedándose el vehículo a disposición de la Autoridad judicial.

Los detenidos fueron finalmente puestos en libertad con cargos.