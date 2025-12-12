El IPC se mantiene en el 3,1% en Aragón en el mes de noviembre

Archivo - En lo que va de año, el IPC alcanza el 2,6% en Aragón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,1% en Aragón en noviembre en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de noviembre, se mantienen los precios en la región tras su moderación el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Aragón aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,6%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,7% más que en noviembre de 2024 (-1,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,4% (+0,1 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,2% (-0,6 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3% (+0,8 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en vestido y calzado, un 0,2% (+2,9 puntos) ; ocio y cultura, un 1,1% (+0,8 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (+0 puntos) y sanidad, un 1,5% (-0,1 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar noviembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,2%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%) y Murcia(2,5%).

Extremadura (+0,5%), Murcia (+0,3%) y Navarra (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Cantabria y Canarias en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.