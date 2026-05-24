El ITA impulsa la economía circular en las ciudades del futuro a través del proyecto europeo Ambiance

El proyecto se ha expuesto en Pontevedra. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Aragón ITA, adscrito al departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, reafirma su compromiso con la innovación sostenible y la economía circular con su participación en el proyecto europeo Ambiance, cuyos resultados se presentan esta semana en un showroom público ubicado en la Praza de Barcelos de Pontevedra.

Con un presupuesto de 4,57 millones de euros y cuatro años de investigación, el proyecto Ambiance tiene como objetivo transformar la fabricación de mobiliario urbano mediante modelos de economía circular y tecnologías avanzadas aplicadas a materiales sostenibles.

UN LABORATORIO URBANO PARA MATERIALES BIOBASADOS

El evento de Pontevedra actúa como banco de pruebas real para los prototipos desarrollados por el consorcio internacional del proyecto, en el que ITA ejerce como coordinador. El centro tecnológico aragonés trabaja junto a otros socios españoles como MONDO, Aimen y Setga.

Entre las soluciones presentadas destacan bancos y tumbonas de gran formato fabricados mediante impresión 3D con materiales biobasados, así como césped artificial y paneles decorativos desarrollados bajo criterios de sostenibilidad y circularidad.

El proyecto integra además tecnologías digitales avanzadas como gemelos digitales e inteligencia artificial para supervisar la producción y garantizar la calidad del producto final. Gracias a estos procesos, es posible reducir la huella ambiental hasta en un 70%, optimizando el uso de materiales y minimizando la generación de residuos.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA ACELERAR LA INDUSTRIA SOSTENIBLE

Como parte de las actividades de transferencia de conocimiento, el proyecto ha celebrado la jornada técnica 'From Lab to Industry: Advanced Tools for Enabling Bio-Based Manufacturing', centrada en capacitar a la industria en el uso de herramientas avanzadas para la fabricación biobasada.

En este encuentro participó el investigador de ITA Manuel Laspalas, encargado de inaugurar las sesiones técnicas con la ponencia "Physically based Simulation Models and ROMs of Manufacturing Processes".

Durante su intervención, explicó cómo los modelos de simulación basados en la física y los modelos de orden reducido (ROMs) permiten optimizar y predecir el comportamiento de los procesos productivos, facilitando la transición desde la investigación en laboratorio hacia la producción industrial a gran escala.

Con iniciativas como Ambiance, ITA continúa posicionándose como referente europeo en tecnologías avanzadas aplicadas a la sostenibilidad, la digitalización industrial y el desarrollo de ciudades más resilientes y circulares.