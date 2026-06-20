El ITA impulsa una nueva edición de T-Program para formar a los líderes de la transformación empresarial

L ITA impulsa una nueva edición de T-Program para formar a los líderes de la transformación empresarial. - ITA

ZARAGOZA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Aragón ITA, en colaboración con Mondragón Team Academy (MTA), ha lanzado la cuarta edición de T-Program, un programa dirigido a profesionales que quieren liderar el cambio en sus organizaciones a través de la tecnología, el trabajo en equipo y el emprendimiento dentro de las empresas.

La nueva edición comenzará en noviembre de 2026 y busca identificar y potenciar a los denominados T-Leaders, perfiles capaces de conectar el potencial de las tecnologías emergentes con la gestión de equipos, la innovación y la transformación organizativa.

Durante ocho meses, los participantes trabajarán sobre retos reales de sus propias empresas mediante una metodología basada en el learning by doing, combinando aprendizaje experiencial, acompañamiento especializado y trabajo colaborativo con otros profesionales. El programa incluye 250 horas de inmersión, ocho sesiones presenciales, dos viajes de aprendizaje y el desarrollo de un proyecto de transformación aplicado directamente a la organización de cada participante.

T-PROGRAM, NACIDO DE UNA ALIANZA

T-Program nace de la alianza entre el ITA, referente en innovación tecnológica aplicada a la empresa, y Mondragón Team Academy, una de las principales referencias europeas en liderazgo, innovación e intraemprendimiento. La combinación de ambas visiones permite ofrecer una formación orientada a generar impacto real tanto en las personas como en las organizaciones.

La directora del ITA, Esther Borao, afirma que "el futuro de nuestras empresas dependerá cada vez más de su capacidad para innovar y adaptarse. Y para ellos es necesario tener aliados como los que encontrarás en T-program.

"Y anima "a las organizaciones que necesitan personas capaces de conectar la tecnología con las oportunidades de negocio, movilizar equipos y convertir las ideas en proyectos reales. Con T-Program queremos impulsar una nueva generación de líderes transformadores que no solo ayuden a sus empresas a adaptarse al cambio, sino que sean protagonistas de él. Porque cuando una persona aprende, se transforma; y cuando se transforma, genera impacto en su organización y en su entorno.

"El programa está dirigido a profesionales con inquietud por impulsar nuevas iniciativas, promover la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, el IoT o la analítica de datos, y liderar procesos de cambio dentro de sus empresas. El objetivo es consolidar una nueva generación de líderes capaces de transformar organizaciones y contribuir al desarrollo económico y tecnológico de Aragón.

RED T-LEADERS ARAGÓN

Además de la formación, los participantes pasarán a formar parte de la Red T-Leaders Aragón, una comunidad activa de profesionales que comparten proyectos, retos y oportunidades, fomentando la colaboración y el aprendizaje continuo más allá de la duración del programa y que ya está integrada por 38 personas.

Como principal novedad de esta edición, uno de los viajes de aprendizaje tendrá como destino China, ofreciendo a los participantes una oportunidad única para conocer de primera mano uno de los ecosistemas de innovación y desarrollo tecnológico más dinámicos del mundo. Esta experiencia internacional permitirá explorar nuevas tendencias, modelos de negocio y casos de éxito en ámbitos como la digitalización, la inteligencia artificial, la industria avanzada y el emprendimiento tecnológico.

Con esta cuarta edición, el ITA reafirma su compromiso con el desarrollo del talento, la innovación y la competitividad empresarial, impulsando perfiles capaces de liderar la transformación tecnológica y organizativa que demandan las empresas del presente y del futuro.

T-PROGRAM está cofinanciado al 50% para pymes y sujeto a la normativa de ayudas de minimis.