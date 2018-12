ITAINNOVA destaca de 2018 que la cooperación regional ha permitido alcanzar grandes retos europeos

Publicado 31/12/2018 10:59:37 CET

ZARAGOZA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto tecnológico de Aragón ITAINNOVA ha expresado su apoyo a la Estrategia de Posicionamiento Europeo realizada a lo largo del 2018 por el área de Programas Colaborativos I+i del centro tecnológico de Aragón.

Según ha explicado en una nota de prensa el coordinador TIC en la Oficina de Proyectos de Financiación Pública de ITAINNOVA, Pablo Pérez Benedí, "desde nuestra unidad, nos encargamos de definir y coordinar las estrategias de crecimiento y posicionamiento dentro del sistema de innovación europeo, crear y gestionar las alianzas con las entidades que nos complementan y colaborar con el resto de divisiones del Instituto para materializar, en propuestas concretas, tanto retos tecnológicos, como de negocio y sociales".

En este sentido, ha relatado que "nuestro principal ámbito de trabajo es el Programa Marco, "que representa la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D+I en la Unión Europea".

Desde su lanzamiento en 1984, los diferentes programas marco han desempeñado un papel de liderazgo en las actividades de investigación multidisciplinar colectivas en Europa y fuera de sus fronteras. Esto ha hecho que en Europa existan unas fuertes estructuras de cooperación.

Actualmente, estamos inmersos en el octavo Programa Marco, que es más conocido como H2020. El pasado 2 de mayo la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta de presupuesto para el periodo 2021-2027, que incluye 97.600 millones de euros para el futuro Programa Marco de Investigación e Innovación, denominado 'Horizonte Europa'. Según Pablo Pérez, "este nuevo programa estará organizado en torno a tres pilares: Ciencia abierta, retos globales y competitividad industrial e innovación abierta".

FONDOS EUROPEOS

Este ingeniero de ITAINNOVA ha sido uno de los encargados de realizar prospección en foros europeos y en establecer vínculos con otros organismos, empresas, centros tecnológicos con los que afrontar la nueva etapa, "fruto de la estrategia de Investigación e innovación europea, de la que va a existir un Foco fundamental hacia la Cooperación, con el matiz de abierta en todas sus iniciativas", ha recordado.

Esto --ha comentado-- "supone la respuesta a los retos que la Nueva Economía nos presenta, obligándonos a cooperar cada vez más y mejor, para seguir siendo competitivos. Esta situación está cambiando no solo a las organizaciones en sí mismas, tanto en sus modelos de organización, crecimiento y de negocio, sino que está cambiado al ecosistema de innovación europeo".

Los teóricos H. Etzkowitz y L. Leydesdorff, entendían que existían tres tipos de agentes clave para determinar el desarrollo económico y fomentar la innovación. Esta tripleta fundamental se denominó el "modelo de triple hélice" y por los años 90 hacía referencia a la industria o sector empresarial, el Gobierno o sector público, y las Universidades o espacios de conocimiento.

Este modelo ha ido evolucionando hacia la "cuádruple hélice", donde la sociedad, con las personas al frente, completan este modelo en un claro guiño a centrar la innovación en los usuarios, establecer procesos de cocreación para asegurar el impacto, personalización, eficiencia y utilidad del nuevo ecosistema de innovación.

Por todo ello, ha afirmado Pablo Pérez "nuestro trabajo a lo largo del año 2018 se ha basado en tres ejes fundamentales, que intentan dar respuesta y prepararnos para esta nueva realidad".

GRUPOS DE INTERÉS EUROPEOS

"El primero, ampliar nuestra participación en los Grupos de Interés Europeos, de Investigación e Innovación, en torno a las áreas de conocimiento del Instituto. El segundo, traccionar a la Región las Estrategias Europeas de Innovación, implicándonos de manera activa en las políticas valiosas para nuestra región y donde somos capaces de aportar valor. El tercero, posicionar las competencias del Sistema de Innovación aragonés dentro del Marco Europeo de Cooperación actual H2020, así como en el próximo Horizonte Europa".

Estos ejes estratégicos se han desdoblado en diversas actuaciones, pero cabe destacar algunas de ellas, "para el conocimiento de la sociedad aragonesa, que, como parte fundamental de nuestro ecosistema de innovación, no solo ha de conocer sino que deberemos de ser capaces de implicarla en el desarrollo del mismo".

Respecto a la participación de ITAINNOVA en los Grupos de interés, ha resaltado "el aumento de protagonismo que hemos obtenido en agrupaciones público privadas europeas" en torno a la logística, en alusión a ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe), Big Data (BDVA- Big Data Value Association), la fabricación (EFFRA- European Factories of the Future Research Association) y la propia Red de Centros Tecnológicos (EARTO - European Association of Research and Technology Organisations), entre otras.

"En todas ellas ayudamos a desarrollar la agenda estratégica europea, en los ámbitos de nuestras competencias y además participamos activamente en los grupos de trabajo que se encargan de evolucionar estas tecnologías, identificando retos y proponiendo soluciones a los mismos mediante acuerdos de innovación en cooperación con otras entidades", ha continuado.

"Estas acciones nos permiten no solo evolucionar nuestros conocimientos e influir en el ecosistema de innovación, sino que también, nos permite establecer alianzas estables, así como vías de financiación, mediante propuestas competitivas colaborativas, para los retos tecnológicos, de negocio y sociales que atañen a nuestro ámbito de conocimiento y territorio", ha comentado.

En concreto, y por dar una visión del alcance que este trabajo supone, durante el 2018 desde ITAINNOVA se presentaron 45 propuestas internacionales, en cuyos consorcios participó en colaboración con 407 entidades (166 empresas y 241 agentes). Esta participación ha supuesto hasta la fecha, y a falta de la evaluación de 12 de las propuestas, un retorno de 2.354.629,30 euros en subvenciones a ITAINNOVA.

DIGITAL SINGLE MARKET

El segundo eje está dirigido a la DSM (Digital Single Market), la Estrategia Europea dirigida a preparar Europa en esta nueva economía, donde la Globalización y la Digitalización van a ser pilares fundamentales del desarrollo.

Dentro de esta estrategia se están implementado una serie de políticas que van a tener un gran impacto en un futuro cercano. Una de las más importantes es la Digitalización de la Industria, donde la creación de los Digital Innovation Hubs (DIHs) y su Red Pan-Europea es un instrumento fundamental de desarrollo ya que van a ser actores principales del nuevo ecosistema de innovación europeo.

El Digital Innovation Hub (DIH) es una ventanilla única a un marketplace de servicios tecnológicos innovadores de reconocido valor en unas tecnologías concretas. Es un nuevo modelo de cooperación, en torno a una diferenciación tecnológica contrastada por la Comisión europea, que debe ser capaz de apalancar el ecosistema regional de innovación y ser referente europeo en dichas tecnologías.

Están centrados en torno a los Centros de Competencia reconocidos por alguno de los diferentes programas de I+i europeos y deben ser capaces de dinamizar la cuádruple hélice en torno a sus tecnologías diferenciadoras.