IU Aragón confía en que "la lucha social" vuelva a "ocupar la calle" este curso político

La diputada de IU Aragón, Marta Abengochea. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Aragón trabajará el curso político entrante para que "la lucha social" y "el tejido social" vuelvan a "ocupar la calle", centrándose, entre otros ejes, en el territorio, los servicios y los derechos.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa, la coordinadora general y diputada autonómica, Marta Abengochea, quien ha iniciado este lunes la ronda de portavoces parlamentarios, en una reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro.

"Abordamos un curso que va a ser muy intenso" tras un verano que también lo ha sido por los incendios forestales y los accidentes laborales, ha dicho Marta Abengochea, avanzando que IU impulsará la "movilización" en las calles en un momento en el que hay "preocupación" por "la deriva que está tomando" el Gobierno de Aragón, advirtiendo de que se está normalizando el "discurso de odio" desde "los altavoces de las instituciones".

A su juicio, "el PP está secuestrado por las multinacionales, la oligarquía aragonesa y las políticas ultras de Vox", creándose "un desgobierno que afecta a las condiciones materiales de vida de la gente", de ahí su preocupación por la educación, la vivienda, la sanidad y el "raro" clima político creado, ha dicho, por PP y Vox.

Por otro lado, Abengochea ha comentado que en la próxima Junta de Portavoces, esta semana, volverá a plantear el problema de los grupos minoritarios para desarrollar su labor, por el reparto de subvenciones a los grupos y los tiempos de intervención de PP y Vox, lamentando que "no hay margen de maniobra democrática" para cambiarlo. "Tenemos mucha tarea política pendiente", ha concluido.

CEUTA

Abengochea ha mencionado la situación en Ceuta por la crisis migratoria, manifestando su "profunda preocupación por la tragedia y la situación insostenible" de la Ciudad Autónoma, dejando claro que IU discrepa de la manera de abordar este asunto, también del análisis de las causas y las futuras soluciones, señalando la diputada que "es un problema complejo" que no admite "soluciones fáciles".

También ha dicho que la crisis de Ceuta atañe a las comunidades autónomas, sobre todo por la capacidad de acogida y "la voluntad de favorecer soluciones y no bloquear, como estamos viendo en comunidades como la nuestra", criticando la ausencia, la semana pasada, del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre Ceuta.