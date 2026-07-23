IU Aragón critica que Azcón impulse el telecabina Astún-Candanchú, "un proyecto insostenible y contestado socialmente"

Archivo - La diputada de IU Aragón Marta Abengochea. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Aragón ha reiterado su rechazo al telecabina que unirá las estaciones de Astún y Candanchú, una infraestructura "insostenible y contestada socialmente" que considera perjudicial para el territorio y que, a su juicio, "responde a un modelo de desarrollo basado exclusivamente en el negocio de la nieve y la especulación inmobiliaria".

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha criticado la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la colocación de la primera piedra de este telecabina. Un acto que la también portavoz parlamentaria en las Cortes ha calificado como "un ejercicio de propaganda" en torno a una actuación que sigue contando con un importante rechazo social.

"Hoy hemos visto a Jorge Azcón acudir a la colocación de la primera piedra de una infraestructura muy contestada socialmente. Desde Izquierda Unida de Aragón mantenemos una posición firme. Y es que el telecabina Astún-Candanchú es un proyecto social y ambientalmente insostenible que solo sirve para reforzar el negocio de la nieve y la especulación inmobiliaria", ha afirmado.

RECURSO ANTE EL TSJA

Abengochea ha recordado, además, que la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, junto con varias organizaciones ecologistas, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el que se cuestión a la evaluación ambiental de la infraestructura.

"Resulta preocupante que el Gobierno de Aragón siga adelante con este proyecto mientras existen dudas tan relevantes sobre su impacto ambiental y mientras una parte importante de la sociedad civil organizada está reclamando que se reconsideren este tipo de actuaciones", ha señalado.

Desde IU Aragón defienden que el futuro del Pirineo debe pasar por un modelo de desarrollo más diversificado, menos dependiente de la nieve y construido con la participación de la población local.

"Mientras el señor Azcón se dedica a fabricarse titulares, desde Izquierda Unida vamos a seguir apostando por un desarrollo sostenible del territorio, por la diversificación turística y económica de nuestras comarcas de montaña y por unas políticas públicas que tengan en cuenta la opinión y las necesidades de la gente que vive en ellas", ha concluido Abengochea.