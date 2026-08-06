IU Aragón propone reformar las leyes estatales de la cadena alimentaria y de modernización de explotaciones agrarias

Marta Abengochea y Jesús García Usón (IU). - IU.

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de IU Aragón, Marta Abengochea, ha registrado en las Cortes autonómicas una proposición de ley para impulsar la posterior reforma, en las Cortes Generales, de las leyes estatales de la cadena alimentaria y de modernización de las explotaciones agrarias para "aumentar la rentabilidad de los profesionales de la agricultura y la ganadería y reforzar la viabilidad de las explotaciones agrarias".

"La agricultura social, familiar y profesional es el eslabón más débil de las cadenas agroalimentarias y que es la principal víctima de los oligopolios", ha señalado Abengochea en rueda de prensa.

"Mientras los consumidores cada vez pagamos un precio más alto por los alimentos, los productores de alimentos están cobrando a precios de hace 20 años" y las cadenas agroalimentarias tienen márgenes de beneficio "que muchas veces superan el 450%".

La parlamentaria de IU ha manifestado que "este modelo de agricultura social y familiar está en crisis", apuntando que --según la organización agraria UAGA-- cada año se dan de baja entre 200 y 300 agricultores y ganaderos, de forma que "defender este sector es ya un fin en sí mismo que podría justificar estas modificaciones" legislativas.

Ha dicho que "un foco importante" de los incendios forestales, actualmente, está en la despoblación de los núcleos rurales y el abandono de la superficie de cultivo y pastoreo.

"El sector primario es estratégico para Aragón y el resto del Estado, y estamos dejando que esté a merced del oligopolio del agronegocio, que está incumpliendo demasiadas veces la ley de la cadena alimentaria y controla todos y cada uno de sus eslabones".

La agricultura y ganaderia social, profesional y familiar "fija población y actividad productiva real en el territorio y es imprescindible para avanzar en la soberanía alimentaria frente al agronegocio, que está condenando a la precariedad no solo a los profesionales, sino también a nuestros pueblos, a nuestra tierra", ha aseverado Abengochea.

Ha manifestado que "defender la producción de alimentos y a nuestros profesionales no consiste en llevar pulseritas, envolverse en bandera o desregular, sino al contrario, en regular, en proteger a través de la normativa al territorio".

COSTES DE PRODUCCIÓN

Por su parte, el responsable de modelo productivo de IU Aragón y co-coordinador de la Red de Mundo Rural de Izquierda Unida a nivel federal, Jesús García, ha explicado que la proposición de ley busca fortalecer la posición negociadora de agricultores y ganaderos y asegurar que los precios cubran los costes reales de producción.

"La modificación garantiza que el precio que perciba cualquier agricultor o ganadero sea siempre superior a sus costes efectivos de producción, definiendo de forma precisa qué costes deben computarse e incorporando referencias objetivas como las modulaciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria y de los observatorios autonómicos de precios para facilitar su comprobación", ha expresado.

Durante este verano, UAGA-COAG ha hablado de prácticas comerciales deshonestas por parte del sector de la distribución en lo que respecta a la comercialización de la cereza y del melocotón amarillo.

Como ha explicado García, el diferencial de precios entre origen y destino ha sido de un 270% en la cereza y del 515% en el melocotón. "Hay que dejar de mirar ya hacia otro lado y actuar para corregir las lagunas de la 'Ley de la cadena' y sancionar estas prácticas comerciales desleales que ponen en riesgo la continuidad del modelo social y familiar que vertebra el territorio", ha sostenido el co-coordinador de la Red Rural de Izquierda Unida.

La proposición de ley plantea que, para calcular los costes efectivos de producción, se incluirán, entre otros, semillas y plantas, fertilizantes y fitosanitarios, combustible y energía, maquinaria y reparaciones, costes de riego, alimentación animal y gastos veterinarios, amortizaciones, intereses de préstamos, trabajos contratados y mano de obra propia y familiar.

Además, se propone la incorporación de referencias objetivas como el Observatorio de la Cadena Alimentaria y los observatorios de precios de las comunidades autónomas.

García ha recordado que, desde Izquierda Unida Aragón, ya se presentó una Proposición No de Ley en 2023 para fortalecer los mecanismos de inspección y poner en marcha el observatorio de presión de Aragón.

La iniciativa también refuerza la protección jurídica de los productores, puesto que declara nulas las cláusulas contractuales que incumplan la obligación de pagar por encima de los costes de producción. Además, endurece el régimen sancionador para que incumplir la ley no resulte rentable e incorpora la posibilidad de que los productores reclamen judicialmente daños y perjuicios cuando sufran pérdidas derivadas de estos incumplimientos.

Asimismo, el co-coordinador de la Red Rural de Izquierda Unida ha destacado que la propuesta también modifica la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias para impedir que agricultores y ganaderos que continúan trabajando pierdan automáticamente la condición de explotación prioritaria por alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Desde Izquierda Unida Aragón han considerado que "la iniciativa supone un paso decisivo para fortalecer la posición negociadora del sector primario" y han asegurado que la tramitación parlamentaria permitirá comprobar quién está realmente dispuesto a defender a quienes producen nuestros alimentos.