IU-Movimiento Sumar defienden una infancia con plenos derechos en la II Carrera Global Humanitaria

ZARAGOZA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, que ha participado en la II Carrera Global Humanitaria, qaue se ha celebrado en el Parque José Antonio Labordeta, ha manifestado que esta cita solidaria "sirve para visibilizar una realidad que no puede seguir siendo invisible: la pobreza infantil en Aragón sigue creciendo mientras las instituciones miran hacia otro lado", y ha defendido una infancia con plenos derechos y políticas públicas al servicio de la mayoría social y de la clase trabajadora".

Acompañada de la diputada de Cooperación y Solidaridad en la Diputación de Zaragoza y candidata a las Cortes, Nerea Marín, y de la también candidata Elena García, ha recordado que en 2023, pese al incremento de la renta media, el 43,5% de la población aragonesa tiene dificultades para llegar a fin de mes y que 270.220 personas, el 20,4% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social. "Esta situación es aún más grave entre la infancia, donde el 26,2% de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza, seis puntos más que en 2020", ha subrayado.

Además, Abengochea ha valorado el Complemento de Ayuda para la Infancia como una herramienta clave para apoyar a las familias trabajadoras. "Es una medida estatal compatible con el Ingreso Mínimo Vital, en vigor desde febrero de 2022, que amplía los límites de renta y establece ayudas mensuales de 115 euros para menores de tres años, 80 euros para menores de entre tres y seis y 57 euros para mayores de seis. Son políticas que demuestran que cuando hay voluntad política se puede proteger a la infancia", ha apostillado.

La candidata ha reclamado al Gobierno de Aragón la implantación de una renta básica por crianza de 200 euros mensuales. "La pobreza infantil nos preocupa a todos, pero los datos demuestran que sigue aumentando mientras las ayudas autonómicas de integración familiar llegan cada vez a menos personas, hoy a menos de la mitad que cuando el actual Ejecutivo empezó a gobernar. No hay menos pobreza en los hogares aragoneses, lo que falta es una reestructuración de las prestaciones para cubrir a más familias y evitar que caigan en la exclusión".

También ha criticado la insuficiencia de las políticas contra la pobreza energética, con ayudas limitadas a 200 euros anuales, y un sistema de becas de comedor que no tiene en cuenta factores como el número de miembros de la familia. "Mientras tanto, vemos cómo se anuncian millones para conciertos innecesarios, pero hay institutos sin calefacción y centros educativos que no pueden contar con personal técnico de educación infantil suficiente para atender bien a todos los niños y niñas", ha argumentado.

Marta Abengochea ha expuesto que "el supuesto milagro económico de Aragón ignora la pobreza y la vulnerabilidad y se centra en poner alfombras rojas para que los de siempre sigan haciendo negocio. Esas lluvias de millones no revierten la precariedad ni garantizan la seguridad, el bienestar y los derechos de nuestros niños y niñas".