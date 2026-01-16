IU-Movimiento Sumar denuncia un repunte del machismo y reclama un Aragón libre de violencias

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coalición Izquierda Unida Movimiento Sumar han advertido de que el actual contexto político está favoreciendo una ofensiva reaccionaria que se traduce, tanto en agresiones físicas, como en una violencia simbólica y política cada vez más normalizada. "Estamos asistiendo a un intento deliberado de expulsar a las mujeres del espacio público y de cuestionar su legitimidad para participar en la vida política y social", han señalado.

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha manifestado que "volvemos a ser tratadas como ciudadanas de segunda, con campañas de desprestigio que atacan directamente a las mujeres que damos un paso al frente". En ese sentido, ha alertado: "Se utilizan referencias a nuestros cuerpos o al lugar que nos quieren asignar en la sociedad, recurriendo a imaginarios profundamente machistas como el de la 'mujer objeto', con el objetivo de deshumanizarnos, señalarnos y silenciarnos".

Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha criticado también la reformulación de los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS) impulsada por el Gobierno de Aragón y ha exigido que estos recursos garanticen atención presencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. "No se puede hablar de compromiso contra las violencias machistas mientras se vacían de contenido los servicios públicos que sostienen a las víctimas", ha subrayado Abengochea.

Asimismo, ha puesto el foco en la insuficiencia de recursos de atención en el conjunto del territorio, una carencia especialmente grave en el medio rural, donde la falta de dispositivos cercanos dificulta la prevención, la detección y la intervención. Por ello, han reclamado que la estrategia del Instituto Aragonés de la Mujer sitúe en el centro la prevención y el trabajo comunitario, fundamentales para la convivencia y la protección real en pueblos y comarcas.

En materia de derechos sexuales y reproductivos, la coalición ha argumentado que la interrupción voluntaria del embarazo no se realiza en los centros de referencia y que, en la práctica, solo puede accederse a este derecho en Zaragoza. "Esta situación perpetúa el estigma y supone una forma de maltrato institucional hacia las mujeres que viven fuera de la capital", han apostillado.

Además, la coalición ha considerado que el Gobierno del Partido Popular ha optado por subvencionar a entidades afines a su ideología, incluidas organizaciones provida que practican el adoctrinamiento y el asistencialismo hacia madres jóvenes, en lugar de garantizar este derecho desde el sistema público, con recursos sanitarios suficientes y atención integral. "No es apoyo, es control moral y abandono institucional", han advertido. Izquierda Unida Movimiento Sumar ha recordado también que Aragón forma parte de al menos ocho comunidades autónomas que imponen trabas administrativas a las mujeres migrantes para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo a través de la sanidad pública, exigiendo tres meses de empadronamiento ininterrumpido, pese a las dificultades reales que conlleva el empadronamiento. "A pesar de los avances legislativos, seguimos muy lejos de poder hablar de una garantía real del derecho al aborto", han señalado. Desde la coalición han subrayado que muchas mujeres siguen viéndose obligadas a desplazarse a otras provincias o comunidades para poder abortar, que la objeción de conciencia sigue teniendo amparo legal y que el acoso a las mujeres ante las clínicas abortivas continúa siendo una realidad, configurando un escenario de vulneración sistemática de derechos. La coalición ha denunciado también las contradicciones del Gobierno de Aragón en materia de conciliación y corresponsabilidad. "Mientras el presidente Azcón dice apostar por la conciliación, ha eliminado 185 aulas de tarde destinadas a facilitarla, una tarea que sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres", ha afirmado Abengochea. A esta decisión se suma la eliminación de las subvenciones a las asociaciones de mujeres, que desempeñan un papel clave en la prevención de la violencia machista, el acompañamiento y la vertebración social. "Desmantelar estas redes es otra forma de violencia institucional, porque deja a muchas mujeres sin apoyo y debilita el tejido comunitario", ha añadido.

IU-Movimiento Sumar ha reafirmado su compromiso con un Aragón libre de violencias machistas, con servicios públicos fuertes y políticas feministas valientes. "Frente al retroceso, organización, feminismo y derechos. Nosotras no vamos a dar ni un solo paso atrás", han concluido.