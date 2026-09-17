IU pide que el Gobierno de Aragón utilice el techo de gasto más alto de su historia para ampliar las becas escolares

Archivo - La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU Aragón planteará en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón una iniciativa para reforzar el sistema de becas escolares, adaptarlo a la realidad social y corregir situaciones de desigualdad ya que "si Aragón cuenta con el mayor techo de gasto de su historia, también debe contar con unas políticas públicas de redistribución de la riqueza capaces de proteger a quienes más lo necesitan".

En palabras de la diputada de IU en el Parlamento autonómico, Marta Abengochea, estas becas "dejan fuera a muchas familias en situación de vulnerabilidad y no mejora la cobertura para paliar la pobreza infantil".

Según el último estudio de Educo, uno de cada cuatro menores está en riesgo de pobreza en Aragón, pero solo el 6,6% del alumnado recibe ayuda de comedor, aunque la media estatal es del 15,30%.

"Año tras año, hemos exigido en las Cortes de Aragón una mejora de las becas de comedor y, aunque los datos sean demoledores, ni el cuatripartito ni el Gobierno de las derechas se han tomado en serio el grave problema de pobreza infantil que tenemos en Aragón", ha lamentado Abengochea.

La representante de IU ha recordado que el máximo de renta familiar para tener acceso a las becas es de dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigente para el período objeto de la convocatoria: 14.400 euros anuales para cualquier tipo de familia, independientemente del número de miembros.

"Esta condición ignora la realidad de las familias numerosas que tienen más gastos y que se podría corregir introduciendo factores de corrección que les permitiera acceder a dichas becas y apoyarlos", ha criticado.

Por ello, la formación propone estudiar los factores de corrección, como el de número de miembros, a incluir en las convocatorias de becas escolares para mejorar la equidad en el acceso y aumentar los límites económicos de acceso a las becas de comedor y material escolar al Salario Mínimo Interprofesional para dar cobertura a familias en riesgo de pobreza.

Asimismo, plantea incluir al alumnado de Secundaria en las becas de comedor escolar ya que existe la opción de que el alumnado la reciba en dinero para aquellos centros que no tienen comedor escolar, por lo que es perfectamente viable extender su cobertura al alumnado de los institutos.

"La pobreza infantil no termina en sexto de Primaria. No tiene sentido que un estudiante pueda recibir una ayuda de comedor hasta una etapa educativa y quede excluido de ella al pasar a Secundaria", ha concluido Abengochea.