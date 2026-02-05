IU-Sumar alerta del avance del belicismo y rechaza el "opaco" Hub de Defensa en Aragón

La candidata de IU-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, atiende a los medios de comunicación acompañada por otros miembros de la coalición. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición IU-Movimiento Sumar ha alertado este jueves del avance del belicismo a escala global, estatal y autonómica, y ha expresado su "rechazo frontal" al denominado Hub de Defensa en Aragón, por ser un proyecto "opaco, innecesario y profundamente contrario a los valores democráticos y al compromiso institucional con la cultura de la paz".

La candidata a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha subrayado que IU "nace al calor del rechazo social a la OTAN y a la lógica de la guerra" y ha advertido de que ese posicionamiento es hoy "más vigente que nunca.

"Vivimos el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial, con millones de víctimas mortales y personas desplazadas, mientras se utiliza el miedo como herramienta política para justificar más militarización y menos derechos", ha señalado.

En este contexto, Abengochea ha cargado contra el proyecto del Hub de Defensa presentado el pasado 11 de diciembre por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Están intentando vender la guerra como una oportunidad económica y social. Es el mundo al revés: convertir el negocio armamentístico en supuesto motor de desarrollo mientras se precarizan servicios públicos y se recortan derechos", ha criticado.

UN PROYECTO "GESTADO A OSCURAS"

Desde la coalición han sostenido que se trata de "un proyecto gestado a oscuras durante más de dos años, sin transparencia, sin debate público y sin un tejido industrial real vinculado a la defensa", cuyo objetivo principal es beneficiar a la industria armamentística y normalizar "una escalada bélica que ya está teniendo consecuencias devastadoras para la población civil en distintos lugares del planeta".

"La guerra es un fracaso moral, pero también un negocio, y Aragón no puede ni debe formar parte de esa lógica", ha apostillado Abengochea, quien ha insistido en que "lo vamos a pagar con recortes sociales, tal y como advirtió el secretario general de la OTAN".

IU-Movimiento Sumar ha recordado que Aragón cuenta con un marco legal claro y de obligado cumplimiento que va en la dirección opuesta.

Frente al "consenso belicista que pretenden imponer las derechas", la coalición ha defendido el mandato de la Ley 8/2023 de Cultura de la Paz en Aragón, que sitúa en el centro la educación para la paz, la cooperación al desarrollo, el diálogo, la mediación y la acción política no violenta como herramientas para la convivencia y la seguridad colectiva.

"La paz no es ingenuidad, es responsabilidad política", ha concluido la candidata, reiterando que la coalición IU-Sumar "no se dejará arrastrar por la lógica del miedo ni por quienes pretenden recortar derechos sociales y laborales para financiar una economía de guerra". "Defender la paz es defender la vida, la democracia y los intereses de la clase trabajadora", ha concluido.

