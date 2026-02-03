IU-Sumar exige una Ley de Derechos Culturales para Aragón

Los candidatos de IU-Movimiento Sumar a las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz y Marta Abengochea, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

IU-Movimiento Sumar ha exigido una Ley de Derechos Culturales para Aragón en un acto en Zaragoza con representantes del sector en el que la candidata a la Presidencia de la Comunidad, Marta Abengochea, ha estado acompañada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Representantes de la coalición y el ministro han mantenido una reunión de trabajo con profesionales del sector cultural para abordar la situación de "precariedad estructural" que atraviesan y para avanzar en un marco normativo que reconozca la cultura como un pilar del bienestar colectivo y de la democracia, han informado desde IU.

Durante el encuentro, se ha puesto sobre la mesa un diagnóstico compartido: "La cultura no puede seguir dependiendo de la sensibilidad del gobierno de turno ni quedar reducida a grandes eventos sin arraigo social".

Frente a ese modelo, las organizaciones han defendido una política cultural "con raíces, basada en el apoyo al tejido cultural, a los barrios y municipios, a la creación comunitaria y la garantía efectiva de derechos para quienes sostienen la cultura con su trabajo".

BLINDAR EL ACCESO A LA CULTURA

En este contexto, Izquierda Unida y Movimiento Sumar han exigido de manera expresa la aprobación de una Ley de Derechos Culturales de Aragón que blinde el acceso universal a la cultura, establezca obligaciones claras para las instituciones y proteja la libertad de creación frente a la censura y los discursos de odio.

Una ley, han continuado, que sitúe la participación del sector en el centro de la toma de decisiones y que garantice que "vivir en un pueblo no suponga un exilio cultural".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha respaldado esta reivindicación y ha subrayado que "los derechos culturales no pueden ser una declaración simbólica, tienen que convertirse en derechos exigibles".

En esa línea, ha afirmado que "una ley de derechos culturales es una herramienta clave para dar estabilidad al sector, reconocer su valor social y asegurar que la cultura llegue a todas las personas, vivan donde vivan".

Urtasun ha señalado también que "invertir en cultura es invertir en democracia, en pensamiento crítico y en cohesión social".

LLAMAMIENTO AL VOTO PROGRESISTA

Ha aprovechado también para hacer un llamamiento a la movilización del electorado progresista para "concentrar el voto en la candidatura que puede representar a esa izquierda alternativa" y ha augurado "muy buenos resultados" para la formación tras una campaña en la que han ido "a más".

"Cada escaño de más de Izquierda Unida Sumar es un escaño de menos del Partido Popular y de Vox y, por lo tanto, quiero hacer un llamamiento a la movilización para llevar lo que estamos haciendo en todas las instituciones", ha remarcado.

Entre esas acciones, ha citado "luchar a favor de los derechos de la gente y mantener la moratoria contra los desahucios", aprobada este martes en el Consejo de Ministros: "Estamos para defender los derechos de la gente".

MÁS FINANCIACIÓN Y MENOS PRECARIEDAD

A lo largo de la reunión, se ha abordado la necesidad de avanzar hacia una financiación suficiente y sostenida, acabar con la precariedad laboral que afecta a creadoras y trabajadores culturales, aplicar de forma efectiva el Estatuto del Artista y reforzar la mediación cultural como herramienta para romper barreras de clase, origen y formación.

El encuentro ha contado con la participación de una amplia diversidad de agentes culturales: artes escénicas, música, artes visuales, cultura comunitaria, librerías, festivales, espacios independientes y asociaciones vecinales, reflejando la riqueza y pluralidad del ecosistema cultural aragonés.

Desde Izquierda Unida y Movimiento Sumar han reafirmado que la defensa de la cultura es "inseparable de la defensa de la clase trabajadora y de los derechos colectivos".

"Blindar la cultura es blindar derechos, empleo digno y libertad. Aragón necesita una ley que proteja a su gente y a quienes crean, enseñan y sostienen la cultura cada día", han concluido.

La candidata de IU a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha agradecido la visita a Urtasun y ha defendido que "la cultura es un derecho, es un bien de primera necesidad y no es simplemento un mero bien de consumo o esa concepción de la cultura espectáculo que tienen las derechas".

Ha lamentado que Aragón sea la segunda Comunidad Autónoma que menos invierte en cultura y ha asegurado que "esto tiene que cambiar", para lo que ha propuesto invertir al menos un 2% del presupuesto autonómico, ya que la cultura "es necesaria para respirar, para ser personas humanas porque acompaña en el desarrollo de la vida".