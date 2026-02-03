IU-Sumar plantea un cambio profundo en clave ambiental ante la falta de una estrategia climática aragonesa

La candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, en el centro. - IU-SUMAR

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha presentado sus propuestas en materia de medio ambiente "ante una emergencia climática que avanza sin una planificación clara mientras se agravan los impactos ambientales".

Así lo ha advertido la candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, quien ha recordado que la comunidad afronta riesgos crecientes de desertificación, un modelo energético tensionado y una notable ausencia de estrategias públicas para afrontar la transición ecológica.

La coalición ha elegido el parque Emilio Lacambra de Zaragoza para criticar proyectos que, a su juicio, "no tienen reparo en sacrificar el entorno natural", como la ampliación del Parque de Atracciones en los Pinares de Venecia.

Abengochea ha subrayado que ambas fuerzas han respaldado las movilizaciones vecinales en defensa de este espacio forestal, frente al "uso privativo de cinco hectáreas que supondría un impacto irreparable".

Aragón, ha señalado, se encuentra en un punto crítico ante el avance del cambio climático. Los efectos son ya visibles en forma de olas de calor extremas, incendios cada vez más recurrentes y un territorio progresivamente más vulnerable. El 70% de la provincia de Zaragoza está en riesgo de desertificación y las emisiones vuelven a aumentar en un contexto en el que España registra récords de temperatura y un incremento sostenido de fenómenos meteorológicos extremos.

Pese a este escenario, han recordado que la comunidad autónoma carece aún de una ley autonómica de cambio climático y ha suprimido la Dirección General encargada de coordinar estas políticas, lo que, para la candidata, limita la capacidad de respuesta ante desafíos que afectan directamente a sectores como la agricultura, el turismo o la salud pública.

CENTRALES EÓLICAS Y FOTOVOLTAICAS

A ello, se suma el crecimiento acelerado de centrales eólicas y fotovoltaicas sin una planificación territorial que minimice los impactos ambientales o sociales, con más de 30.000 MW actualmente en tramitación.

Según Izquierda Unida-Movimiento Sumar, la implantación masiva de centros de datos amenaza con disparar la demanda eléctrica en Aragón hasta seis veces su nivel actual, un escenario que pondría en jaque cualquier avance en descarbonización. En este sentido, Abengochea ha reclamado implantar una moratoria inmediata a este tipo de proyectos.

"Nuestro compromiso con el cambio climático y la protección del medioambiente tiene que pasar por proteger nuestras montañas, por desarrollar leyes que protejan el medioambiente y por descarbonizar nuestra economía, nuestro modelo productivo y de consumo", ha afirmado.

Por otro lado, la candidata ha subrayado que "para eso hay que revertir la industria extractivista que no genera riqueza en el territorio, que no responde a las necesidades de la ciudadanía", y ha insistido en que "necesitamos implantar una moratoria ya para los centros de datos que comprometen una energía necesaria para invertir en las empresas, en las pymes, en los autónomos y en la economía social que de verdad genera riqueza y vertebra el territorio".

Al mismo tiempo, "la pobreza energética continúa creciendo y el autoconsumo cae en picado, frenando soluciones locales que reducirían costes e impactos ambientales", ha añadido.

Ante este panorama, al igual que expertos y organizaciones sociales, la coalición reclama retomar una estrategia climática sólida que debe empezar con la aprobación de una ley aragonesa de cambio climático, la ordenación del despliegue renovable y por una apuesta clara por un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y una energía entendida como un bien esencial.

"Solo una transición ecológica justa, democrática y planificada puede garantizar un Aragón sostenible dentro de los límites del planeta", ha concluido.

