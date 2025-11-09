La IV Carrera por la Ciencia reúne a un millar de personas en apoyo a la investigación y la innovación. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza ha reunido este domingo a 800 participantes en una nueva edición de la 'Carrera por la Ciencia' con la que se quiere reafirmar el compromiso de la sociedad la visibilización y el apoyo de la labor científica, así como transmitir hábitos de vida saludables.

El cerca de millar de corredores --los dorsales se habían agotado-- han completado un recorrido de 6,28 kilómetros por el complejo universitario en una jornada distendida organizada por la Universidad de Zaragoza junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y el Centro de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIARAGON), con el patrocinio de CERTEST BIOTEC y con una perfecta logística coordinada por el Servicio de Actividades Deportivas de Unizar.

Un año más, este evento ha contado con cuatro reconocidas personas de diferentes ámbitos de la investigación, que han ejercido como embajadoras: Elena Estébanez, investigadora del Grupo de Investigación PhysiUZerapy-health sciences research group y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud; Ángel López, técnico especialista del Servicio General de Apoyo a la Investigación-SAI, en representación de Unizar; Sara Pérez, investigadora en el Instituto de Carboquímica y Bruno Contreras, investigador en la Estación Experimental de Aula Dei, ambos en representación del CSIC.

Junto a los embajadores por la ciencia, han asistido al acto, en representación de la Universidad, la vicerrectora de Política Científica, María Pilar Pina; la vicerrectora de Comunidad Universitaria y Compromiso Social, Marian Franco; la subdirectora de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Raquel Trillo; la decana de la Facultad de Economía y Empresa, Ana Yetano; y el director del Servicio de Actividades Deportivas, Diego Álvarez.

También han participado la delegada institucional del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro; la directora general del Instituto Tecnológico de Aragón, Esther Borao, la directora de recursos humanos de la empresa patrocinadora Certest Biotec, Guadalupe del Buey y la directora de la catedra colaboradora COGITIAR, Inmaculada Plaza, y el técnico territorial de Oxfam Intermon, Xan Brais Pérez.

La cuarta edición de la 'Carrera por la Ciencia' ha reunido a 167 equipos, un 26,5% más que en 2024, reafirmando el éxito de una iniciativa que combina deporte, ciencia y participación social.

El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) con 22 equipos se ha llevado el premio al centro con mayor número de equipos inscritos.

La carrera ha contado con un recorrido urbano con una distancia muy significativa: 6,28 kilómetros, es decir, 2 p. La mayor parte del trazado ha discurrido por el Campus Río Ebro, con salida desde la calle de Mariano Esquillor Gómez y las instalaciones de ITA, el Instituto de Carboquímica del CSIC y CEEIARAGON.

La última parte del circuito atraviesa el edificio Betancourt con una gran recta final hasta la Plaza de las Ingenierías. De este modo, se ha realizado un recorrido que, además de ser asequible para cualquier persona, también puede resultar motivante para aquellas personas habituadas a correr.

La presente edición ha reforzado su vertiente solidaria colaborando con Oxfam Intermón, a través de la donación del 0,7% del presupuesto de la carrera y de las aportaciones individuales realizadas por las y los participantes durante la inscripción. Además, se ha instalado un punto informativo con productos de comercio justo, que ha contribuido a visibilizar los proyectos llevados a cabo por esta organización.

Este evento cuenta con el patrocinio de Certest Biotec; una innovadora empresa de biotecnología dedicada al desarrollo y fabricación de productos de diagnóstico in vitro con aplicaciones humanas.