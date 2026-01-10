La IX Feria de la Trufa de Vera de Moncayo impulsa la promoción del sector trufero en la Comunidad. - AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VERA DE MONCAYO (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, junto a la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar y la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, ha visitado este fin de semana la IX Feria de la Trufa de Vera de Moncayo (VERATRUF).

El encuentro, que se celebra durante todo el fin de semana, se ha consolidado como evento de referencia en el calendario trufero de la provincia de Zaragoza.

La feria llega en un momento óptimo de calidad del producto, y vuelve a situar a Vera de Moncayo como foco gastronómico y profesional de la provincia de Zaragoza, con la presencia de productores, profesionales y visitantes procedentes de toda la Comunidad.

Durante la visita, el consejero Javier Rincón ha destacado el peso estratégico del sector trufero en Aragón: "Estamos ante un sector en crecimiento, en permanente evolución e innovación, que genera empleo y contribuye de forma decisiva al desarrollo del medio rural".

Además, Rincón ha subrayado además el buen comportamiento de la campaña actual tras "un año lluvioso que se ha traducido en una buena producción. Hay que verlo en perspectiva y seguir incentivando esa producción, incrementando el valor del producto e impulsando su consumo tanto aquí como en el resto del mundo", ha sostenido.

La IX edición de VERATRUF cuenta con un amplio programa de actividades, entre las que destacan conferencias técnicas sobre truficultura, talleres infantiles y demostraciones divulgativas, showcookings y maridajes, el tradicional concurso y subasta de trufas y el VI Concurso Nacional de Perros Truferos de la Sierra de Moncayo, combinando formación, tradición y promoción gastronómica.

Aragón, máximo productor de trufa del mundoAragón suma actualmente 11.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la trufa y una producción cercana a los 63.000 kilos en las tres provincias aragonesas, lo que la sitúa como principal productor, no sólo en Europa, sino en todo el mundo.

Por otra parte, organizadores y autoridades locales han destacado la importancia económica y social de esta feria para Vera de Moncayo y su entorno.