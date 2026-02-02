Izquierda Unida Movimiento Sumar defiende la soberanía alimentaria para garantizar un campo aragonés "con futuro"

Los candidatos de IU por la provincia de Zaragoza, Álvaro Sanz y Toño Romé, en el centro, en un campo de Zuera. - IZQUIERDA UNIDA - MOVIMIENTO SUMAR

Reclama un observatorio de precios y que se desarrolle la ley de la cadena alimentaria

ZUERA (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida - Movimiento Sumar ha presentado un nuevo modelo de soberanía alimentaria con el que sitúa en el centro a la clase trabajadora del campo, la agricultura familiar y social y el derecho colectivo a producir y consumir alimentos a precios justos.

La coalición ha defendido que el problema del sector agrario no es una crisis de producción, sino el resultado de un modelo económico que expulsa a pequeñas y medianas explotaciones para favorecer a fondos de inversión y grandes corporaciones agroindustriales.

En un contexto de movilizaciones agrarias, los candidatos a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Álvaro Sanz y Toño Romé, han señalado desde Zuera (Zaragoza) que "las explotaciones familiares sufren la presión de oligopolios de compra y venta y de acuerdos comerciales que hunden los precios en origen, mientras las familias consumidoras pagan incrementos de hasta un 450%".

Ambos han reivindicado la agricultura social como eje vertebrador del territorio, clave para fijar población, crear empleo estable y mantener el equilibrio ambiental. Desde la coalición han subrayado la contradicción entre los datos macroeconómicos y la realidad social del campo. Aunque la renta agraria y la producción crecieron un 14% en 2024, Aragón perdió 385 agricultores y ganaderas solo en 2025 y cerca de 1.900 en los últimos siete años.

"El envejecimiento del sector y la concentración empresarial están poniendo en riesgo la viabilidad social y económica del medio rural", ha advertido Sanz, recordando que este proceso es consecuencia directa de políticas que priorizan el beneficio privado frente al interés general.

Los candidatos han recordado que fue Izquierda Unida quien impulsó en Aragón la Ley de Agricultura Social y Familiar y el Banco de Tierras, normas que siguen sin desarrollarse por la falta de voluntad política de los gobiernos posteriores.

También han alertado del impacto de una Política Agraria Común cada vez más liberalizada, que ha provocado la desaparición de un 15% de las explotaciones en la Unión Europea mientras la producción se concentra en manos de grandes agronegocios.

CRÍTICAS A PP Y PSOE POR SU APOYO AL ACUERDO CON MERCOSUR

En relación con el nuevo marco financiero europeo, Toño Romé ha criticado que la propuesta de la Unión Europea contempla recortes superiores al 20% en la Política Agraria Común --que alcanzarían el 37% en términos reales-- al tiempo que se multiplica por diez el gasto en movilidad militar.

"Esta reorientación presupuestaria es un ataque directo al modelo social europeo y golpea con especial dureza a territorios vulnerables como Aragón", ha señalado.

La coalición ha criticado igualmente los acuerdos de libre comercio, en especial el tratado Unión Europea-Mercosur, al considerar que amenaza la agricultura profesional, los derechos laborales y la soberanía alimentaria. En este sentido, han recordado que los eurodiputados aragoneses del Partido Socialista y del Partido Popular respaldaron este acuerdo en el Parlamento Europeo.

Finalmente, Izquierda Unida - Movimiento Sumar ha puesto en valor el papel de las cooperativas como motor de la economía social y herramienta de innovación en el medio rural, reclamando un mayor apoyo institucional.

Entre sus propuestas destacan la reforma de la Política Agraria Común, el desarrollo efectivo de la Ley de Agricultura Social y Familiar, la regulación de la integración ganadera, la creación de un observatorio de precios, una Seguridad Social Alimentaria, el apoyo a la ganadería extensiva, el freno a las macrogranjas, el impulso a los circuitos cortos de comercialización y a la agricultura ecológica y el refuerzo del cooperativismo.

Un conjunto de medidas orientadas a defender "un campo vivo, con derechos y al servicio de la mayoría social", han remarcado.

