Izquierdo (PAR) apela "al sentido común de los aragoneses" para que "el futuro de Aragón no se decida en Madrid"

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha apelado "al sentido común de los aragoneses" de cara a las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero para que "el futuro de Aragón no se decida en Madrid".

Izquierdo ha hecho este llamamiento en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha valorado la situación política tras las elecciones de ayer en Extremadura, que ha calificado de "muy preocupante". "Crecen los extremos, crece la confrontación, crece el enfrentamiento, crece el y tú más y crece el no dar respuestas a los aragoneses. ¿Cuándo se bajan los impuestos? ¿Qué va a pasar con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, quién va a resolver los problemas de la gente? Nadie, porque lo importante es el y tú más", ha criticado.

"Dentro de poco, veremos a Abascal que vendrá y nos dirá a todos los aragoneses que va a hacer un trasvase del Ebro, que los españoles muy españoles debemos tener acceso a la vivienda, aunque, como digo muchas veces, hay extranjeros en Aragón que han cotizado más a la Seguridad Social que él. Esto es lo que estamos viviendo y esperamos que el sentido común impere, que el proyecto político con voz propia en el que creemos los aragoneses, de verdad, esté por encima de todo y que la ciudadanía confíe en un partido --en referencia al PAR-- que es un seguro de vida a la hora de gobernar y que, desde luego, no habría creado la situación que hoy vivimos en Aragón", ha señalado.

"Nosotros les vamos a pedir a los aragoneses mesura, moderación y, sobre todo, que hoy más que nunca piensen su voto y lo hagan con la cabeza fría, que reflexionen sobre qué es lo importante para Aragón: que las empresas que están llegando se queden porque hay estabilidad, porque hay seguridad, porque el Gobierno no diga cada día una cosa o que esto sea una Cataluña en potencia, en la que cada dos años hay elecciones o se rompe el Gobierno", ha afirmado antes de lamentar que "Aragón se tenga que ver envuelto en un maremágnum nacional que no nos debería importar absolutamente nada. Para nosotros -ha continuado- lo primero sí que son los aragoneses y los aragoneses somos distintos; todo aquél que piense que en Aragón va a pasar lo mismo que en Murcia o que en Extremadura se equivoca".

El también presidente del Partido Aragonés ha insistido en que le gustaría que "el próximo Gobierno de Aragón y las próximas mayorías se decidan en Aragón" y ha destacado "la pena que me da no solo como aragonesista, que lo soy, sino como aragonés ver que el futuro de Aragón se decida en Madrid, que dependa de cómo se levante una mañana el señor Abascal, si se levanta de ultraderecha o se ha enfadado con Feijóo. Un gallego y un vasco se van a jugar el futuro de Aragón, lo van a decidir ellos y los demás no importamos nada".

DESEA QUE EL FUTURO DE ARAGÓN SE DECIDA AQUÍ

"Qué triste es que esta tierra que siempre ha sido independiente, que siempre ha sido una tierra de pactos en la que nos hemos entendido sin pedir permiso a nadie, hoy no lo sea", ha lamentado antes de volver a desear que "el futuro de Aragón se decida aquí sin tener que llamar a Madrid".

"Quién iba a pensar en Aragón hace 15, 10 o 8 años que iríamos a unas elecciones anticipadas por no ser capaces de entendernos; pues esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que ha traído Vox a la política aragonesa, esto es lo que ya trajo en su momento Podemos y esto es lo que a algunos parece hacerles muy felices", ha recalcado.

"¿De qué les sirve a los aragoneses Vox? Eso es lo que los aragoneses deberían analizar. De qué sirve un partido político en un territorio que no toma ninguna decisión, que no tiene autonomía propia y que no puede hacer absolutamente nada salvo lo que le manden en Madrid. De qué sirve estar durante dos meses disparándose unos a otros", ha afirmado.

También ha hecho referencia a la candidata socialista en las elecciones autonómicas, Pilar Alegría, quien "dicen que ha recorrido un montón de pueblos y yo aseguro que ha visitado los mismos pueblos desde que es secretaria general que recorrí yo la primera semana que fui diputado en las Cortes", ha afirmado.

Por otra parte, ha alertado, "iremos a votar menos aragoneses de los que fuimos a votar la última vez porque la gente está harta de hacer estupideces. Las mayorías no van a cambiar en Aragón, no va a haber pactos alternativos al de investidura que se produjo en su momento o, por lo menos, todo parece indicar que va a ser así. ¿Para qué sirve gastar cuatro millones de euros en repetir unas elecciones en Aragón que no van a cambiar nada?"

Ha asegurado, además, que "seguimos diciendo lo mismo que decíamos hace dos años: ¿Por qué no podemos administrar nuestros recursos de una vez por todas? ¿Por qué no tener una Hacienda Foral propia si otros territorios la tienen? ¿Por qué tenemos que seguir estando en el pelotón de los torpes? ¿Por qué nos tenemos que comparar con Extremadura? ¿Por qué no somos capaces de explotar nuestro Estatuto de Autonomía? ¿Por qué no tenemos una policía autonómica propia que nos dé mayor seguridad en un territorio como Aragón que está despoblado?".

Respecto a las elecciones en Extremadura, ha señalado que eran "esa piedra de toque que todos estaban esperando menos nosotros porque no nos importa lo que pase allí, pero para algunos es muy importante".

"Lo único que han conseguido --ha proseguido-- es que Vox tenga más del doble de votos que tenía y el PP para ese viaje no hacía falta alforjas que decimos en Aragón".