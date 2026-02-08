Izquierdo (PAR) confía que este 8F sea "un gran día de participación" de los aragoneses en "la fiesta de la democracia"

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, vota en Gúdar (Teruel). - PAR

GÚDAR (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha señalado que ese domingo, 8 de febrero, es "un día muy importante para la democracia y para los aragoneses y aragonesas". Ha manifestado que espera "un gran día de participación" en "la fiesta de la democracia".

Izquierdo ha votado en el CRA Palmira Plá, en el municipio turolense de Gúdar, donde ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que confía en que los ciudadanos "voten y participen".

"Es importante --ha dicho Izquierdo-- que cada uno exprese su opinión, que cada uno diga con su voto lo que quiere para Aragón y hoy se decide el futuro de Aragón".

Ha concluido: "Espero que sea un gran día de participación y una fiesta de la democracia para todos los aragoneses".

