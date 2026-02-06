Izquierdo (PAR): "Queremos que Aragón se decida en Aragón y que esta tierra sea un lugar de pacto y entendimiento"

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, en el acto de cierre de campaña. - PARTIDO ARAGONÉS

TERUEL 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha pedido el voto el próximo domingo, 8 de febrero, para que "Aragón se decida en Aragón y que esta tierra sea un lugar de acuerdo, de pacto y entendimiento".

Así lo ha expresado Alberto Izquierdo este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto de cierre de campaña del PAR, celebrado en la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel.

El candidato ha subrayado: "Hoy no está Abascal. Hoy no está Pedro Sánchez. Hoy no está Feijóo. Ya no hay nadie en Teruel, solo quedamos los del Partido Aragonés, como siempre".

Ha continuado diciendo lo siguiente: "Los que vamos a seguir trabajando por esta tierra después de que se apaguen los focos, cuando termine la noche electoral y todos vuelvan a Madrid, aquí estaremos nosotros trabajando por Teruel, con la convicción absoluta de que lo vamos a tener que hacer con mucho ahínco, porque las cosas no van a ser fáciles".

Por ello, Alberto Izquierdo ha pedido el voto para el PAR y ha advertido a los votantes: "Piensen muy bien su voto". Ha aclarado que el próximo domingo no se votará "si Pedro Sánchez está o se va; o a Abascal, porque las fotos ya se las han hecho todas. Ahora toca votar a Aragón, elegir a su presidente".

Ha asegurado que el PAR pedirá el voto "hasta las doce de la noche, a todos y cada uno de los turolenses que nos quieran entender y apoyar". En este punto, se ha mostrado convencido de que "van a ser muchos más de los que la gente piensa".

