Izquierdo (PAR) reivindica una Hacienda foral propia para que Aragón gestione sus recursos

El diputado autonómico del PAR y cabeza de lista por Teruel en las elecciones del 8F, Alberto Izquierdo. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PAR y cabeza de lista de este partido por Teruel en las elecciones del 8 de febrero, Alberto Izquierdo, ha reivindicado este jueves una Hacienda foral propia para que Aragón gestione sus recursos.

Ha hecho un llamamiento para que "Aragón se rebele de una vez por todas". Así se ha manifestado el también presidente del Partido Aragonés en el trascurso de la rueda de prensa ofrecida con motivo de la reunión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para abordar la financiación para Cataluña.

"Nosotros reclamamos hoy que Aragón se rebele de una vez por todas, que pida esa Hacienda Foral, que explote su autogobierno, que hable del artículo 108 del Estatuto de Autonomía --acuerdo bilateral económico-financiero-- y que se ponga a trabajar ya en gestionar nuestros propios recursos", ha defendido Izquierdo, quien ha asegurado que "no podemos permitir más que Cataluña y el País Vasco nos sigan robando, eso es lo que estamos viviendo cada día sin hacer absolutamente nada".

Izquierdo ha insistido en que "de estas cuestiones se debería estar hablando hoy en Aragón y no se hace porque es mejor hablar de Madrid, es mejor hablar de quién cenó con quién o de quién comió con quién y no de los derechos y los intereses de los aragoneses".

"Para nosotros --ha insistido-- Aragón es lo primero, lo primero son los aragoneses y vamos a manifestar nuestra disconformidad absoluta con lo que está pasando hoy y con cualquier cuestión que perjudique a Aragón".

Ha manifestado su preocupación por la reunión celebrada en La Moncloa sobre la financiación para Cataluña y ha lanzado al aire varias preguntas: "¿Tienes que ir a la cárcel para que te reciba el presidente del Gobierno para hablar de financiación? ¿Tienes que intentar destruir España para que el presidente del Gobierno te reciba y te haga caso?".

DERECHO ESTATUTARIO

"¿Cómo es posible que se esté decidiendo aportar nada más y nada menos que cerca de 5.000 millones extra a Cataluña? ¿Y Aragón y los aragoneses cuándo? ¿Cuándo el presidente del Gobierno de España va a reunirse con Aragón para hablar de financiación, una Comunidad que lo merece y que tiene derecho estatutariamente hablando, un Derecho Foral? ¿Por qué Aragón tiene que seguir en el pelotón de los torpes?", ha cuestionado.

El parlamentario del PAR ha lamentado que "nadie hoy en Aragón está hablando de este tema, solo se habla de Madrid, Madrid y Madrid". "Lo que nos importa --ha continuado-- es lo que está pasando realmente en Aragón, por qué todo el dinero se va a Cataluña y al País Vasco mientras nosotros permanecemos absolutamente impasibles. ¿Dónde está ese orgullo aragonés? ¿Dónde está la rasmia que tenemos los aragoneses para reclamar lo que nos corresponde por derecho? ¿Cómo es posible que hoy no haya una manifestación en la calle mientras Cataluña se lleva el dinero de los aragoneses por la puerta de atrás una vez más?".

"¿Cuándo de una vez por todas el Gobierno de España, lo gobierne quien lo gobierne, va a hacer algo para que a los aragoneses les vaya mejor? ¿Dónde está el diputado de Sumar, ese diputado que se presenta a las elecciones pero no deja su acta en Madrid, no sea que le vaya a ir mal? ¿Ese es todo el interés que tiene por los aragoneses el señor Pueyo?", ha denunciado.

También se ha referido a Aragón-Teruel Existe, señalando que "quizás hoy Pedro Sánchez no existiría como presidente del Gobierno si no fuese por Tomás Guitarte y Teruel Existe". "¿Dónde están los diputados que representan a Aragón hoy y no se están manifestando en la puerta de La Moncloa para pedir que pare esto ya?", ha apostillado.