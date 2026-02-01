Izquierdo (PAR) reivindica la puesta en marcha del acceso sur a la estación de esquí de Javalambre

TORRIJAS (TERUEL), 1 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha reivindicado la puesta en marcha del acceso sur a la estación de esquí de Javalambre desde Torrijas, una infraestructura muy demandada por los municipios de esta vertiente de la sierra.

Izquierdo ha hecho estas declaraciones en la A-1514, en el término municipal de Torrijas, precisamente en el lugar en el que estaba previsto que arrancara este proyecto. Ha estado acompañado, entre otros, por el vicepresidente de la Comarca Gúdar-Javalambre, Daniel Riera, del PAR.

El candidato aragonesista se ha comprometido a que este proyecto "sea una realidad" si su formación política es "decisiva" tras las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero porque, ha asegurado, "es muy importante para el sur de la provincia de Teruel, para el sur de la Comarca Gúdar-Javalambre y para la zona sur de la estación de esquí de Javalambre, una estación que tendría mucha más vida, mucha más actividad, mucha más capacidad si ese acceso sur se pusiese en marcha".

Ha recordado que "hace dos años se impulsó este proyecto y algunos estuvimos trabajando desde las instituciones para ponerlo en marcha", en alusión a su paso por la Diputación de Teruel. "Es una pena que el proyecto esté paralizado desde el inicio de este Gobierno".

Alberto Izquierdo ha insistido en que "si queremos que el turismo y las estaciones de esquí signifiquen un revulsivo, tienen que significar un revulsivo para todo el territorio. Es una vergüenza que desde municipios desde los que se ve la estación no se pueda acceder a la misma por carretera". Ha concluido que "es una reivindicación histórica con la que nosotros nos comprometemos".