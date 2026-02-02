Izquierdo (PAR) reta a Abascal (Vox) a un debate monográfico sobre el agua: "Donde quiera y cuando quiera"

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, junto a otros candidatos de la formación por la provincia de Zaragoza. - PAR

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha retado este lunes al líder de Vox, Santiago Abascal, a un debate monográfico sobre el agua. "Donde quiera, cuando quiera y con todos sus amigos de Vox. Yo iré solo y con las manos el bolsillos", ha propuesto.

Izquierdo ha realizado estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación en el Puente de Piedra de la capital aragonesa, sobre el río Ebro, en el que ha estado acompañado por el cabeza de lista de la formación aragonesista por Zaragoza, Francisco Nasarre, así como por otros candidatos a las Cortes por esta provincia.

"Estamos aquí, en Zaragoza, junto al Ebro, para que todos los aragoneses puedan ver lo que Santiago Abascal y los sinvergüenzas que le acompañan se van a llevar a Murcia por culpa de aquellos que confían en un partido 'trasvasista', en un partido rupturista, en un partido que lo único que quiere es destrozar las comunidades pobres para que las ricas sean más ricas", ha afirmado el candidato del PAR.

Izquierdo, en alusión al debate que protagonizarán este lunes en Aragón TV los ocho candidatos con representación parlamentaria, ha afirmado que "esto es lo que nos tiene que explicar esta tarde el candidato de Vox que nadie conoce, el señor Nolasco".

"Esto es lo que debería hacer Abascal, venir a Aragón a explicarnos qué va a hacer con el agua", ha concluido.

