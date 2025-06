Izquierdo, proclamado presidente del PAR: "Es el fin un calvario. Hay que darle la vuelta al partido como un calcetín"

ZARAGOZA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alberto Izquierdo es el nuevo presidente del PAR tras ser haber recibido el respaldo de algo más del 95% de los votos en el Congreso celebrado este sábado en Zaragoza. Un resultado que "supone el fin de un calvario" y "la luz al final del túnel" tras pasar cerca de cuatro años entre disputas judiciales mientras su representación en las instituciones públicas no ha dejado de menguar.

"El Partido Aragonés hoy vuelve a ser libre e independiente con una reforma absoluta en su Ejecutiva, distinta, diferente, joven y que representa al territorio. Vamos a cambiar la manera de hacer las cosas, vamos a empezar a hacer las cosas de abajo hacia arriba y vamos a convertir este partido en asambleario para que represente los intereses de los aragoneses y no de sus representantes. Tenemos que darle la vuelta como un calcetín", ha subrayado Izquierdo tras conocerse el veredicto de los militantes que han ejercido su derecho al voto (158) y que le han concedido su confianza mayoritariamente (95,57%) frente a su rival, Ignacio Serrano.

Izquierdo ha puesto como ejemplo de ese nuevo rumbo de los aragonesistas el hecho de que todos los militantes hayan podido votar en el Congreso, incluso quienes "se habían dado de baja del Partido Aragonés en 2021 y a partir de entonces, podían reactivarse simplemente enviando un correo: lo han hecho en un porcentaje importante", ha destacado.

Con el mismo criterio de participación abierta y renovación, el nuevo presidente del PAR ha anunciado que "muy pronto habrá otro Congreso del Partido Aragonés" y ha identificado al partido "con la época de Hipólito Gómez de las Roces", el PAR "en el que se venía a trabajar y a servir y no a servirse". Una formación con la vocación de ser "el partido general de Aragón".

Con esos fines y el reforzamiento interno, Izquierdo ha anunciado la próxima constitución de los comités del partido en el ámbito local, comarcal e intercomarcal, así como la convocatoria del Consejo Territorial del Partido Aragonés, máximo órgano entre congresos, siempre con el horizonte de que "cuando se convoquen las elecciones autonómicas, ser realmente una alternativa", "ofrecer una posibilidad aragonesista y de centro y tratar de que esa posibilidad crezca, vamos a tratar de que sea de amplia base y que participe todo el mundo".

REDIMENSIONAR PARA CRECER

Como tarea más acuciante, el Partido Aragonés ha de "redimensionar" su estructura para adecuarla al espacio que realmente ocupa actualmente en las instituciones. "Vamos a poner orden en lo económico", ha anunciado su nuevo presidente, quien ha defendido que el derecho a ser militante es para quien paga. "Vamos a ajustar las cuotas y los gastos. Y vamos a reorganizar esta empresa al tamaño actual para volver a ser capaces de crecer".

Tareas que ha reconocido son "duras y dolorosas", pero "algunos han conseguido durante este tiempo que los propios trabajadores no cobrasen su sueldo. Eso es lo que han conseguido algunos con el desgobierno al que nos condenaron", ha criticado.

En ese sentido, ha pedido ser conscientes del peso real de la formación: "El Partido Aragonés tiene muchos alcaldes y muchos concejales, pero en las Cortes es la que es. Y tenemos que reajustar nuestro tamaño orgánico, nuestro tamaño como partido para poder lanzarnos al 2027 o cuando se convoquen las elecciones autonómicas y ser realmente una alternativa".

En ese objetivo de renacer cobra especial relevancia la tarea de recuperar la masa de votantes aragonesistas que emigraron a otras opciones, esos "trocitos del jarrón chino roto que fue el aragonesismo", tal y como ha definido el flamante presidente del PAR, que se ha fijado especialmente en Aragón Existe: "No es el mismo partido que Teruel Existe y ahí hay gente aragonesista, ¿qué opina de lo que está haciendo Teruel Existe? Hay que hablar con ellos, como con todas las fuerzas aragonesistas de centro".

En cuanto a las líneas maestras del partido, Izquierdo ha marcado como objetivo prioritario la hacienda foral propia: "Aragón tiene un derecho foral propio que nos permite tener una Hacienda Foral. Hay que negociarla con el Gobierno de España y hay que querer hacerlo" en referencia a PP y PSOE. Un objetivo que para el presidente del PAR, "no es querer ser más que los demás, es una forma de entender la política y la autonomía. No es ser independentistas, no tiene nada que ver con eso, sino con la gestión propia de los recursos a la que Aragón tiene derecho por Estatuto. Ni lo tiene Cataluña ni lo tiene el País Vasco, lo tienen Navarra y Aragón", ha remarcado.

Respecto al actual momento política, Izquierdo considera que asistimos a "situación emergencia" en referencia al clima de "locura colectiva, agresividad y pérdida de las formas" que a su juicio se vive en las Cortes: "Requiere que un proyecto político de centro se crea de verdad la política aragonesa y plantee una alternativa seria".

Alberto Izquierdo encabeza una nueva dirección del Partido Aragonés formada, además del presidente, por Fran Aísa como vicepresidente, Fran Nasarre será el secretario general y en la Comisión Ejecutiva serán sus veinticinco vocales Raquel Giménez, Estíbaliz Tolosa, Luis Estaún, Rafael Samper, Hugo Arquímedes Ríos, María Lina Hernando, Mario Blasco, Javier Betorz, Daniel Úbeda, Marta Sancho, Eva Fortea, Gloria Pérez, María Jesús Guajardo, Juan Carlos Abella, Álvaro Jarque, Rosario Gómez, Francisco Villellas, Ángel Guiu, Juan Castañ, Cristina Navarro, Javier Labat, José Luis Arambillet, José Luis Pérez, Adrián Andreu y Javier Zárate.

También, en la candidatura, como era preceptivo, figuran los integrantes de la Comisión de Disciplina con José Luis Frisa como presidente y, además, el secretario Alberto Pérez y sus tres vocales: Ignacio Bañolas, Javier Lorente y Beatriz García.

En el Congreso, han tenido la oportunidad de intervenir y presentarse las dos candidaturas registradas, tanto la liderada por Izquierdo como la lista de Ignacio Serrano.